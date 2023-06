La controversial foto del Padre Alberto y su esposa guatemalteca

-

El famoso Padre Alberto celebró 14 años de matrimonio con la guatemalteca Ruhama Buni Canellis y publicó una imagen que impactó a muchos seguidores.

La pareja expresó su cariño en una fecha muy significativa, renovando sus votos y dándose un beso, sin embargo, muchos se sorprendieron pues él porta su traje clerical.

El sacerdote cubano-estadounidense generó un sinnúmero de comentarios positivos y felicitaciones pero también despertó molestia en otras personas que consideraron la expresión inadecuada al portar esta prenda.

"Padre Alberto discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto, lo admiré, mi educación religiosa fue muy estricta, la iglesia católica, apostólica y Romana a la que usted perteneció no me lo permite", expresó una de las seguidoras al respecto.

Ante esto él respondió: "Señora soy sacerdote católico pero no romano, la mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y católicos de los ritos orientales somos casados, es un problema de cultura, no religioso, los primeros 39 papas eran casados y besaban a sus esposas. ¡Dios la bendiga!". El famoso también aclaró que únicamente el rito latino (donde el latín fue el lenguaje dominante) tiene celibato.

El feliz matrimonio

El Padre Alberto Cutié contrajo matrimonio con la guatemalteca Ruhama en Miami, juntos tienen tres hijos: Christian, Camila y Alberto. "Me enamoró de ella su sencillez y su forma tan sincera de ser, tan auténtica. Ella es completamente única y especial", dijo en una entrevista para People.

