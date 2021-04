Así vive el padre Alberto y Ruhama, su esposa de Guatemala

El Padre Alberto Cutié cumple 12 años de haber revelado su amor por Ruhama Buni Canellis, una guatemalteca a quien conoció en la iglesia, ahora muestra a su feliz familia.

La pareja vive en Florida y tiene 3 hijos. People en Español publicó una entrevista con ambos, Además, mostró fotografías de cómo lucen en la actualidad.

Como parte de la anécdota, Ruhama Cutié habló del día de su boda como algo “muy intenso”, con muchas emociones encontradas, pues los dos sabían que mucha gente estaba en contra de su relación. Sin embargo, se dio cuenta que muchos los apoyaban.

Ruhama durante su cumpleaños. (Foto: Instagram)

“Fue muy duro, porque dijeron cosas que no eran verdad y la gente estaba pensando cosas. Yo estaba pensando que me podían hasta matar, sufría muchísimo porque no sabía que podía pasar con mi hijo, que estaba en un colegio católico”, reveló la esposa del Padre en la entrevista.

El Padre Alberto expresó: “Todo fue en el tiempo de Dios”, pero confesó que "sin su familia, su vida sería muy incompleta, además dijo que fue un descanso para él admitir que estaba enamorado. “El día que salieron las fotos fue para mí muy liberador poder decir: ‘Sí, estoy enamorado, esto pasó'".

Actualmente son padres de Christian de 26 años, del matrimonio anterior de Ruhama, Camila de 10 y Alberto de 8.

Su rutina está rodeada de sus creencias: música religiosa para los niños, los niños asisten a una escuela cristiana y Ruhama apoya en la iglesia, mientras él graba su programa de televisión "Hablando claro con el padre Alberto".

Además de sus actividades en la iglesia, ambos son consejeros y tienen varios proyectos, como un orfelinato de niñas que dirigen en Honduras.

Boda de Ruhama y Alberto. (Foto: Instagram)

En la iglesia anglicana, donde pertenecen, es normal que los sacerdotes formen una familia.

Ahora, la guatemalteca afirma que el amor de Dios fue lo que los unió, hizo que se enamoraran y le permitió al Padre Alberto comenzar una nueva vida.

“Dios me ha enseñado que en todos los problemas y las dificultades, y las altas y bajas de la vida, siempre hay un nuevo comienzo”.

El Padre Alberto era uno de los sacerdotes más influyentes de la comunidad hispana y norteamericana, conocido por su show en Telemundo.

“Yo era un cura muy bien educado, bien formado, tenía muchas ideas de la vida, pero no tenía la experiencia que tengo ahora... ya son 12 años de casado y sé lo que es el compromiso del matrimonio. No me han contado, sino que lo sé”, confesó al medio.

En el año 2009, el medio mexicano TV Notas publicaba más de 20 fotos en las que se veía al Padre Alberto con una joven en una playa de Miami, a partir de esto, él confesó que estaba enamorado y dejaría la iglesia católica romana para cambiarse a la anglicana episcopal, donde sí se permite a los sacerdotes casarse.