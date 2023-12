Las controversias de Ketzy Rosales

-

La generadora de contenido Ketzy Rosales sorprendió al mostrar el primer video de su enlace matrimonial. ¿Cuál ha sido la controversia que ha envuelto a la guatemalteca?

Ketzy Rosales es famosa por sus sketches de comedia sin embargo estuvo en el ojo del huracán previo a la primera vuelta de las elecciones pues fue señalada de hacer contenido con algunos candidatos a la presidencia, además de supuestos contratos con el gobierno.

La famosa fue vista en algunos clips con el empresario y excandidato a la presidencia Carlos Pineda mientras él buscaba el favor de los internautas para ganar seguidores previo a la primera vuelta electoral, para ello buscó a la joven y al tiktokero de Canillá, Quiché conocido como Condor GT.

En el sitio Guatecompras, conocido por mostrar las adquisiciones públicas y contrataciones del estado, Ketzy aparece con un contrato donde le fue adjudicado Q65 mil de manera anual, esto despertó opiniones encontradas pues en un video que circuló se afirmaba esta cantidad era mensual.

Al ingresar al sitio se detalla que ella realizó trabajos para el estado, devengando un salario mensual de Q5 mil.

Decidió aclarar la situación:

En un video grabado por ella decidió aclarar las dudas que muchos tuvieron acerca de su trabajo.

"Creo que muchos han estado esperando este video, aquí estoy a punto de cambiarme el nombre a Ketzy Magia Blanca porque parezco cloro, a cada rato tengo que andar aclarando cosas", inició.

"Se dice que el gobierno de Giammattei le paga a Ketzy para hacer campaña negra contra 'Movimiento Semilla', la influcencer recibe más de Q65 mil mensuales por parte del partido 'Vamos', hace tiempo se dio a conocer que se separó de Carlos Pineda, según ella, porque la iba a utilizar para hacer campaña para que el ex presidenciable de 'Prosperidad Ciudadana' consiguiera más votos pero la realidad ha salido a la luz, el dinero pudo más", se escucha en un clip que ella mostró, donde se dijo también que formaba parte de una red de netcenter del partido UNE, acusaron de repartir volantes de Semilla para desprestigiar al partido.

"Lo que ha muchos les interesa saber es si realmente trabajo con la Secretaría de Comunicación Social, la respuesta es ¡sí!, la información está en Guatecompras, ustedes pueden acceder a ella, tanto al contrato como a los informes, están en el link que muchas personas ya se encargaron de divulgar por todas partes, la razón principal por la que me veo motivada a hacer este video es porque se dice que estoy ganando Q65 mil mensuales y me veo en la necesidad de aclarar que ¡No es cierto! antes de que empiecen a tocarme la puerta para pedirme dinero prestado, son Q65 mil anuales, al mes estoy ganando Q5 mil 500", explicó.

"En un inicio fui contratada por secretaría para apoyar proyectos sobre prevención de salud y migración informada y responsable, en ese momento ellos vieron que mis plataformas eran un buen medio para transmitir estos mensajes, pues para nadie es un secreto que si viene información de presidencia por nadie es bien recibido, yo vi aquí la oportunidad de, a través de mis plataformas, compartir esta información importante de manera amigable y aparte iba a devengar un salario por esto, todo está en regla, todo en orden, ¿por qué no habría yo de aceptar la oportunidad? Me parece injusto que por prestar un servicio público se me vincule a una persona política, las personas que me han seguido desde hace un tiempo son conscientes que yo no me tomo el tiempo de hablar bien o mal de este gobierno u otro y tampoco soy responsable de la acusación de hacer campaña negra en contra del señor de Semilla".

"Han buscado un video donde yo voy a hablar mal de él, pues no lo van a encontrar nunca por que nunca lo he hecho, lo único que he hecho son comentarios cómicos de una señora que se viste de verde y de hecho este puede ser el resultado de estar coqueando a gente tan poderosa, pero no me creo tan importante como para decir que ella haya venido y ordenado este ataque, de repente algún fan de ella, no sé, puede ser, no soy jefa de ninguna red de netcenter, ni si quiera sé cómo es que funciona bien esa cosa y si el gran pecado que estoy cometiendo es ser trabajadora del estado pues ¡hay Dios! habemos un montón de pecadores, pero sí estoy en la obligación de aclarar que no soy responsable de todas esas cosas que me están adjudicando, que estoy respondiendo a mi trabajo como cualquier persona y que honradamente estoy aprovechando las puertas que se me abren para trabajar".

Ataques en su contra:

La generadora explicó que otros tik tokers comenzaron a replicar la infromación errónea:

"Lo que más me molesta y me entristece es la mala intensión con la que esta información fue sacada a la luz, desde el principio se hizo de manera errónea pues dijeron que estaba devengando un salario de Q65 mil quetzales mensuales, cosa que naturalmente iba a crear molestia. Viviendo en un país con tantas necesidades económicas y que tiene tan poca capacidad de respuesta para estas cómo jodidos le van a estar pagando tal salario a una persona que aparentemente no está aportando mayor cosa, según ustedes porque yo sé qué he hecho en mi trabajo, en cima de todo otros generadores de contenido sacaron esta mala información por vistas, por eso tengo que venir a dar mi carota y hacer estas aclaraciones, encima de todo venir a dar mi carota".

"Secretaría ni ha preguntado qué está pasando, esta es una prueba de que no soy protegida de nadie, soy una trabajador más que tiene que dar la cara y si le va bien qué bueno y si no que te lleve el río, qué triste que a algunas personas no les importe llevarse en las patas la reputación de alguien más solo pro tener atención" dijo.

"Esta vez fui yo el chompipe de la fiesta mis hermanos, seamos más empáticos, seguramente se meten a comentar, a tirar veneno y luego se van y siguen con su vida pero la persona a quien atacan tiene esto presente todo el día en su mente", dijo.

"Les deseo que su vida sea tan bonita que no tengan que lanzar veneno a personas que no conocen explicó".

LA ACLARACIÓN DE KETZY:

CON CARLOS PINEDA:

