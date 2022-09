El contundente mensaje de Aroddy por su nominación al Latin Grammy

El músico cristiano Aroddy envió un contundente mensaje acerca de su nominación, para demostrar que no hay que rendirse ante el rechazo.

El guatemalteco contó cómo tocó puertas en distintas disqueras años atrás, las cuales le negaron publicar su material, ahora se encuentra junto a ellas en la competencia rumbo a conseguir el gramófono dorado.

A través del esfuerzo, la oración y de continuar con su ministerio para Dios, Aroddy logró llevar el nombre de Guatemala en alto en los Latin Grammy con una nueva nominación, pero para él no fue fácil, así comprendió que esto fue producto de la paciencia, el trabajo de muchos años y los planes de Dios, pues todo se dio en el momento perfecto.

"En 2010 busqué ser firmado por las disqueras más renombradas del momento, sin embargo, fui rechazado por @canzion y @vastagomusic, entre otras, una década después convergemos en la lista de nominados a los @latingrammys con los fundadores de dichas compañías: @marcoswitt y @jesusadrian (a quienes respeto, admiro y honro)", reveló.

"El hecho de que se te cierren las puertas no significa que no tienes lo que se requiere, puede que no sea el momento, el lugar o la estrategia que Dios ha diseñado para tu visión, nunca te canses de hacer las cosas con excelencia, pues a su tiempo verás tu cosecha", recalcó.

