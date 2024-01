Coreano que vive en Guatemala opina tras polémica canción de Carín León (video)

-

El generador de contenido Korean Chapín reaccionó ante la canción de Carín León "Medley Cumbias Norteñas (en vivo)", que en una de sus estrofas incluye el refrán "Yo salí de Guatemala y entré a Guatepeor".

El tema se hizo controversial entre los guatemaltecos, pues destaca una frase que se usa fuera de Guatemala, donde el juego de palabras es ofensivo para los habitantes del país.

Han Sol Park expresó su opinión ante este tema, que se viralizó luego de que la guatemalteca Karen González subiera en su cuenta de TikTok la polémica frase.

"Yo como extranjero, lo digo como alguien que no es guatemalteco, a todas las personas que no son de Guatemala, que no viven en este país, les quiero decir que vengan un día aunque sea y se den cuenta que esa frase 'salí de Guatemala a Guatepeor' es una falta de respeto al nombre y al país. No comparto este tipo de cosas y la verdad es que es más decepcionante cuando lo dice alguien que tiene bastante alcance a nivel mundial", expresó.

La polémica inició en TikTok y sigue dando de qué hablar.

El hecho:

La usuaria de TikTok Karen González subió la estrofa de la canción "Medley Cumbias Norteñas (en vivo)" y de inmediato mostró su decepción.

González escribió "yo escuchando la nueva canción de Carin León", luego agregó "Gordo ¿qué te hemos hecho los guatemaltecos?".

De inmediato muchos reaccionaron: "Con mi Guatemala no, ahí sí no", "¡qué puchis!", "¿cómo así?", "yo bailándola todo el tiempo sin ponerle atención a la letra" y "con Guate no", fueron algunos de los comentarios.

Acerca de la canción:

El tema "Salí de Guatemala", es interpretado por la agrupación "Tropical Panamá", originaria de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, conocidos como la fiera de la música tropical. El tema es muy popular en México.

