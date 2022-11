"Quetzaltenango es mi raíz", afirmó chef cuyo restaurante destaca en Latinoamérica

Los sabores contemporáneos de Guatemala se posicionaron en el ranking "Latin America's 50 Best Restaurants" con "Sublime" de Sergio Díaz.

Soy502 conversó con el quetzalteco, Sergio Díaz, cuyo restaurante llegó al puesto 31 de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y fue considerado el "Mejor de Guatemala".

"Estoy sumamente contento por la posición que logramos. El premio no es para el restaurante o para mí es para Guatemala. La misión es poner al país en el mapa gastronómico del mundo pues tiene mucho que dar, tenemos una identidad cultural muy grande que se refleja en la comida".

(Foto; Oficial)

Díaz contó que la base en la elaboración de los platos es la investigación, de la mano de la antropóloga Jocelyn Degollado, pues considera importante destacar la herencia culinaria guatemalteca en cada bocado.

"Han sido años incansables de arduo trabajo y estudio para elaborar un menú donde contamos la historia de Guatemala, con un equipo formado por la antropóloga Jocelyn, nuestra jefa de cocina y nuestro sub chef ejecutivo, un grupo de aproximadamente 30 personas, todo un ecosistema que da todo para poder llegar hasta aquí", explicó Díaz.

Acerca de qué los llevó a esta posición Sergio dijo: "Ser un restaurante redondo, donde tienes gastronomía, servicio, ubicación, un ambiente lindo y como columna vertebral destacar la historia de Guatemala.

Acerca de cómo se enteró que fue seleccionado dijo: "Recibimos un correo que decía que habíamos sido nominados, fue muy emotivo para el equipo, así que viajamos a Mérida, Yucatán, donde se llevó a cabo la premiación el 15 de noviembre y ahí revelaron el premio".

(Foto: Oficial)

Otros restaurantes nacionales que ingresaron al ranking fueron; "Mercado 24", (86) "Flor de Lis" (51) y "Diacá" (47).

Acerca de las sensaciones en plena premiación Díaz contó: "Lloré, es como los Oscar de la cocina, llegar a eso es lindísimo" .

Sergio Díaz es originario de Quetzaltenango y proviene de una familia culinaria. Los restaurantes de su familia en Xela son "Distinto" y "Chihuahua". Ingresó al mundo de la cocina a los 17 años cuando viajó a Chile a especializarse por 4 años (graduándose a los 25).

Aplicó sus conocimientos en Chicago, EE.UU. y Barcelona, España. En Guatemala fue chef ejecutivo y corporativo en "Fine Dining Group", actualmente consolidó el grupo junto a sus hermanos donde se encuentra "Sublime" y S"an Roman".

"A los 6 años estaba metido inconscientemente aprendiendo, mi primer plato fue una carbonara, no se me olvida, tendría 12 años, yo la quería hacer solo y mi mamá me dejó los ingredientes", contó a Soy502.

(Foto: Sublime)

Acerca de sus inicios dijo: "Quetzaltenango para mí es mi raíz, mi juventud, tengo un inmenso cariño por Xela, soy quetzalteco y estoy sumamente orgulloso".

Acerca de su comida favorita contó: "Me gustan frijoles con tortilla", sus platos infaltables quetzaltecos son "el chocolate de Doña Pancha, los paches y las shecas".

La recomendación de Sergio para probar en 'Sublime' es "el menú degustación donde contamos toda la historia de Guatemala".

(Foto: Selene Mejía/Soy502)

La cocina de "Sublime" se inspira en el tiempo, el origen y los frutos de la tierra para trasladar, a través de sus distintos sabores, texturas y combinaciones, toda la riqueza y la esencia del país, lleno de tradiciones y expresiones culturales que lo hacen único.

Equipo de "Sublime". (Foto: Sublime oficial)