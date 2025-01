Crisis en el TSE, magistrados se enfrentan por la presidencia

-

Luego de que el TSE informó que la magistrada Blanca Alfaro continuará al mando de esa institución, surgió un conflicto impulsado por los magistrados suplentes de la máxima instancia electoral.

La continuidad de Alfaro en el cargo se informó a través de un comunicado, en el que se explicó que el 5 de enero debía entregar el cargo y le correspondía asumir al magistrado Gabriel Aguilera, quien está suspendido de sus funciones por orden de juez.

Al ser la única magistrada titular que no está suspendida, se indicó que Alfaro asumiría la presidencia "mientras dure la ausencia de Aguilera".

Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 126, se establece que "la Presidencia del TSE será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa en cinco períodos iguales...".

(Fuente: Ley Electoral y de Partidos Políticos)

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por los magistrados suplentes del TSE, quienes enviaron una "convocatoria urgente" a Alfaro en el que manifiestan que se enteraron de la decisión de la Presidencia a través de los medios de comunicación y redes sociales del Tribunal y calificaron la medida como "unilateral".

"Usted decidió unilateralmente constituirse como Presidente en funciones de este Tribunal, luego de haber vencido su período", detalla la misiva, en la que también señalan que "desconocen el procedimiento agotado" al tomar la decisión, razón por la que citaron a Alfaro a la reunión que no fue atendida por la magistrada.

La convocatoria fue realizada por Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán, Álvaro Ricardo Cordón Paredes y Noé Adalberto Ventura Loyo, todos magistrados suplentes del TSE.

Además, el magistrado suplente Cordón Paredes solicitó al secretario del TSE, Mario Velásquez, entregar una "copia simple del acta, resolución o documento que contenga la decisión por medio de la cual la Presidencia del Tribunal Electoral, o de cualquier otra autoridad, que ya dispuesto que Blanca Alfaro deba ejercer las funciones de presidencia de esta institución".

Por su parte, el magistrado suplente Barahona Catalán explicó que no están en contra de que Alfaro asuma la presidencia, sino que la convocatoria se efectuó con el propósito de "dilucidar, conocer, discutir y tomar decisiones sobre el ejercicio del cargo del Presidente en funciones de aquí en adelante".

"No es una inconformidad con que ella ocupe el cargo... nosotros no estamos de acuerdo con el procedimiento que se haya utilizado. Dicho sea de paso, ese procedimiento lo desconocemos, no tenemos noticia hasta aquí. No hemos sido informados, no nos han compartido el documento que contenga el acto de autoridad en el cual se haya hecho entrega de la presidencia y se haya dispuesto que deba continuar en el cargo en funciones", manifestó el magistrado.

Sorprendida

A través de una conferencia de prensa ofrecida este miércoles 8 de enero, Alfaro dijo que recibió la invitación de los Magistrados suplentes con "mucha sorpresa", pues ha tenido buena relación laboral con ellos, quienes, según la magistrada, conocen y están claros de que los Magistrados "no han perdido la calidad de titulares" sino que están en un procedimiento que los inhabilita temporalmente de su función.

De acuerdo con la presidenta en funciones del TSE, los magistrados suplentes no pueden alegar desconocimiento, ya que fueron convocados a sesión de Pleno para discutir el cambio de presidencia el domingo 5 de enero a las 12 horas, pero solo acudieron tres de ellos. Se les convocó de nuevo el lunes 6, donde también asistieron los mismos tres magistrados suplentes.

También argumentó que no dejó el cargo, porque, al no estar el magistrado Aguilera para que lo asumiera, podría haber sido denunciada por abandono de funciones y explicó que no acudió a la reunión convocada por los suplentes, porque no existe precedente de algo similar y por tener actividades ya contempladas.

"En 40 años de existencia del Tribunal no se tiene un registro donde magistrados suplentes hayan convocado a un pleno. Si dejo ese precedente, entonces cualquier pleno de suplentes puede desconocer en cualquier momento a los magistrados titulares, imagínense lo que representaría para una institucionalidad", dijo la Magistrada.

Según Alfaro, en noviembre del año pasado uno de los suplentes le sugirió un mecanismo para entregar la presidencia a uno de ellos, sin tener que acudir a las cortes para que dieran una opinión, pero aclaró que la ley le otorga la facultad de dirigir el TSE solo a los titulares.

"No es mi presidencia, mi presidencia terminó. Qué me encantaría a mi entregarla al magistrado Gabriel Aguilera... mi respeto mi cariño mi aprecio para los magistrados suplentes, mi agradecimiento por su acompañamiento, pero mi total rechazo a un comportamiento antiético, antimoral y vulnerable desde el punto de vista legal... No puedo decidir sobre un cargo que no es mío", manifestó molesta.

Aunque los magistrados suplentes volvieron a citar a Alfaro, la abogada explicó que ya tenía otras reuniones convocadas con anterioridad y que no podría acudir a la convocatoria.

Por su parte, el exmagistrado del TSE, César Conde Rada, quien fue invitado a la conferencia de Alfaro, explicó que la Ley Electoral no menciona que el cargo de la presidencia pueda ser asumida por un vocal. Citó el artículo 127 de la referida norma jurídica, en la que detalla que la presidencia del Tribunal la asume un magistrado titular.

También recordó que la titularidad de una magistratura sólo puede asumirse cuando exista una ausencia definitiva, hecho que no ha ocurrido, ya que los titulares están "suspendidos" por orden de juez.

Nueva denuncia

En tanto, el abogado Raúl Falla dijo a través de su cuenta de X, que la Fundación contra el Terrorismo presentó una denuncia contra Alfaro y contra el secretario del TSE, Mario Velásquez.

"Los hechos: utilizar su cargo para de manera dolosa postergarse en la presidencia de ese tribunal (TSE), con lo cual atentaron en contra de la institucionalidad", escribió.

¿Por qué están suspendidos?

Todo surgió cuando la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) inició una acción penal en contra de cuatro de los cinco magistrados del TSE por el Caso Semilla y por supuestas anomalías en la adquisición y funcionamiento del sistema informático que se utilizó para las elecciones 2023.

En primera instancia, el Juzgado Duodécimo Penal procesó a los señalados por un delito y les concedió una fianza de 100 mil quetzales, mientras continuaban con sus labores.

Sin embargo, el 5 de abril del año pasado la Sala Primera de Apelaciones atendió una apelación interpuesta por el MP en contra de Juzgado con la que incrementaron la caución económica a 700 mil quetzales y les prohibió acercarse al TSE, impidiendo que puedan ejercer la función de Magistrados de la máxima instancia electoral en Guatemala.

Los magistrados apelaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero en septiembre pasado se confirmó el fallo de la Sala de Apelaciones, quedando suspendidos los magistrados Mynor Franco, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Irma Elizabeth Palencia Orellana y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños.