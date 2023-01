CSJ da trámite a antejuicio en contra del diputado Armando Ubico

La Corte Suprema de Justicia conoció varias solicitudes de antejuicio, entre estas la del diputado José Armando Ubico.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia admitieron para su trámite la solicitud de antejuicio en contra del diputado de Todos, José Armando Ubico, solicitado por el Ministerio Público.

Con esta decisión, la CSJ nombró a un juez pesquisidor para que continúe con el trámite, informó Rudy Esquivel, vocero del Organismo Judicial.

La solicitud de antejuicio del Ministerio Público fue presentada el pasado 28 de diciembre de 2022 por petición de Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense, requirió la detención provisional y la formal extradición de Ubico por temas relacionados al narcotráfico.

Las implicaciones contra el congresista por narcotráfico no son nuevas, ya que en 2002 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey, señalado de tráfico de drogas y dos años después lo condenaron a 46 meses de prisión en ese país, tras declararse culpable de tráfico de heroína y otras sustancias prohibidas.

El diputado no se entregará, e indicó a Soy502: "Me voy a defender y a seguir el debido proceso, porque no tengo el caso en la mano y desconozco las acusaciones. Primero tengo que ver qué caso es... yo también voy a presentar mis pruebas, mis evidencias y grabaciones... Me defenderé con pruebas y casos que he apoyado con una institución guatemalteca, que no puedo mencionar, pero llevo trabajando un par de años con esta gente", justificó.