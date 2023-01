"No me han capturado y me voy a defender", dice José Armando Ubico

El diputado José Armando Ubico habló luego que trascendiera una supuesta captura en Nicaragua. El legislador guatemalteco fue denunciado por Estados Unidos de narcotráfico.

Luego que se diera a conocer sobre la supuesta captura de José Armando Ubico, el diputado electo por el partido Todos, este habló, desmintió que fuese capturado, anunció que emprenderá acciones legales y que se defenderá de la denuncia de Estados Unidos.

"A mi no me han capturado, ni me han mandado para allá. Yo aquí estoy y voy a seguir llegando al Congreso", dijo en exclusiva a Soy502 el diputado Ubico, a quien Estados Unidos (EE.UU.) acusa de narcotráfico, razón por la que pidió su captura y extradición para ese país.

El viernes 30 de diciembre, en redes sociales, trascendió la información sobre fuertes rumores que señalaban la captura en Nicaragua y envío hacia EE.UU. del diputado José Armando Ubico. Ningún organismo de Gobierno lo confirmó, sólo se reveló que sí dejó el país el 18 de diciembre vía terrestre hacia El Salvador.

"Sí salí. No tengo arraigo. No tuve ningún problema para dejar el país y regresar. En ningún momento fui capturado... yo sé quien regó la información, y sé que es político totalmente porque ya estamos en año electoral. A mi no me ha agarrado ni la DEA (Administración de Control de Drogas) ni estoy en EE.UU., estoy aquí en Guatemala atendiendo una emergencia familiar", manifestó.

Además, dijo que en los próximos días presentará acciones legales en contra de los que informaron acerca de su captura. "Lo único que les agradezco es que me hayan hecho viral, como político me sirve porque la gente me conoce", sentenció el diputado.

"Es totalmente político. Están jugando con la psicología de mi familia, de mi hija, que digan que yo ya estaba en EE.UU., cuando yo he estado en mi casa", comentó y afirmó que se presentará al Congreso para continuar con su labor legislativa.

El diputado rechazó hablar de la desvinculación que hizo el partido Todos hacia su persona: "Ya lo voy ha hablar, llegará su momento", justificó.

No se entregará

Ubico trascendió en la opinión públigac luego que el miércoles 28 de diciembre recién pasado, el Ministerio Público (MP) presentara cuatro solicitudes para retirar el derecho de antejuicio por petición de EE.UU. a los alcaldes de El Rodeo, San Marcos, Crystian Omar Escobar Ángel; y de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas; del diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Freddy Salazar Flores; y contra Ubico.

Según el MP, el proceso se derivó de una petición presentada por el Gobierno estadounidense, que requiere la detención provisional y la formal extradición de las cuatro personas a dicho país por temas relacionados al narcotráfico.

Para Ubico, las implicaciones con el narcotráfico no son nuevas, ya que en 2002 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey, señalado de tráfico de drogas y dos años después lo condenaron a 46 meses de prisión en ese país, tras declararse culpable de tráfico de heroína y otras sustancias prohibidas.

Sin embargo, en esta oportunidad el diputado no se entregará, e indicó: "Me voy a defender y a seguir el debido proceso, porque no tengo el caso en la mano y desconozco las acusaciones. Primero tengo que ver qué caso es... yo también voy a presentar mis pruebas, mis evidencias y grabaciones... Me defenderé con pruebas y casos que he apoyado con una institución guatemalteca, que no puedo mencionar, pero llevo trabajando un par de años con esta gente", justificó.

"Me quedé sorprendido, porque yo tengo cosas que demuestran que yo he estado apoyando a ciertas instituciones acá en Guatemala, que trabajan con varias instituciones internacionales", insistió.

Proceso de Antejuicio

Actualmente, la solicitud de antejuicio en contra del diputado debe ser conocido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tras aceptar el señalamiento, deben nombrar a un juez pesquisidor que deberá elaborar un informe técnico recomendando retirar o no el derecho de antejuicio.

Posteriormente, serán los magistrados de la CSJ quienes tomen la decisión de retirar o no la inmunidad al legislador. Si la resolución afecta a Ubico, ya queda en manos del MP la captura y el proceso de extradición hacia Estados Unidos.