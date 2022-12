¿De cuánto es la multa por obstruir el paso a una ambulancia?

Los miles de quetzales que se deben pagar de multa por obstruir el paso a una ambulancia, según el Reglamento de Tránsito.

En redes sociales se ha viralizado el video de un conductor que impidió en varias ocasiones el paso de una ambulancia, la cual se dirigía a atender una emergencia.

De inmediato, los internautas señalaron que el piloto debería ser sancionado por las autoridades, debido a las acciones cometidas y consultaron el costo que tendría que pagar.

Según el Reglamento de Tránsito en su Artículo número 185 establece que la multa por cometer esta acción es de Q25 mil.

"También se impondrá esta multa a quienes no atiendan los requerimientos de los vehículos de emergencia, según se establece el artículo 127 del presente Reglamento", se lee en el mencionado documento.

¿Qué se debe hacer para sancionar al piloto?

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, en estos casos los Bomberos Voluntarios deben hacer llegar los datos de lo ocurrido. Entre ellos el lugar, la fecha y hora del incidente para las sanciones que correspondan.

"Asímismo esto podría fortalecer el caso por si llega a otra instancia como el Ministerio Público, por si resultado de esa acción irresponsable del conductor resultó alguien afectado, por ejemplo a quien le prestarían el apoyo", destacó Montejo.

Así fue el incidente ocurrido con los Bomberos: