¡Casi chocan! El vehículo que impidió el paso de una ambulancia en la zona 12 (video)

El video fue captado en la 13 calle entre las zonas 11 y 12 de la ciudad de Guatemala.

En un video quedó grabado el momento en el que el conductor de un automóvil particular impide el paso de una ambulancia de los Bomberos Voluntarios. El incidente ocurrió en la 13 calle, entre las zonas 11 y 12 de la ciudad de Guatemala.

Las imágenes muestran que el piloto del carro gris con placas P-587GFS se cambia de un carril a otro para impedir el paso del vehículo que se dirigía hacia una emergencia.

"Cubríamos una emergencia médica y quien manejaba este vehículo se puso frente a la ambulancia y hacía giros bruscos para no dejarnos pasar, no sabemos qué lo motivó", aseguró William González de los Bomberos Voluntarios en su cuenta de Twitter.

Estas son las imágenes de lo ocurrido:

Cubríamos una emergencia médica y quien manejaba este vehículo se puso frente a la ambulancia y hacía giros bruscos para no dejarnos pasar, no sabemos qué lo motivó,pero le pedimos abstenerse a esas acciones y le decimos que estamos para servirle NO como bomberos sino como Amigos pic.twitter.com/VZ7qwbUj3F — William Gonzalez (@WilliamFlashito) December 26, 2022

El socorrista pidió a los automovilistas que se abstengan de realizar esas acciones y recordó que ellos están para servir a la población como amigos.