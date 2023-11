¿Le ganó la culpa? Sangra por la nariz tras conocer la condena por matar a su maestra

-

Un adolescente comenzó a sangrar por la nariz mientras el juez anunciaba que ha sido condenado a cadena perpetua.

El 16 de noviembre, en Fairfield, Iowa, Jeremy Goodale fue condenado a cadena perpetua después de que él y su amigo Willard Miller mataran a su profesora de español, Nohema Graber, con un bate.

Los dos adolescentes acecharon a su profesora el 2 de noviembre de 2022 en un parque local, y la mataron a golpes con el bate de béisbol después de que les pusiera una mala nota.

Más de un año después del lamentable suceso, cuando el juez anunció que Jeremy era condenado a cadena perpetua, Goodale empezó a sangrar por la nariz mientras sollozaba incontrolablemente.

"Lo siento mucho. Lo que he tomado nunca podrá ser reemplazado. Todos los días desearía poder regresar y detenerme, evitar esta pérdida y este dolor que les he causado a todos", dijo Goodale.

Los restos de Nohema Graber, tras haber sido asesinada a golpes, fueron escondidos por los adolescentes bajo una lona, en una carreta, cerca de los rieles de ferrocarril, dijeron los investigadores.

Goodale, que cometió el asesinato cuando tenía 16 años y aún era alumno en Fairfield High School, podría obtener libertad condicional dentro de 25 años, de acuerdo con el expediente del caso.

Christian Graber, el hijo de Nohema, también habló en la audiencia en donde Jeremy fue condenado y dijo que estaba dispuesto a perdonar a Goodale porque cree que "eso es lo que su madre querría".

"Tengo la esperanza de que tu historia aún puede ser algo positiva. Realmente creo que te sientes mal por lo que hiciste, creo en ti y te perdono", le dijo Christian Graber a Jeremy Goodale.