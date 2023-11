Techo de gimnasio colapsa y aplasta a una mujer (videos)

-

En tragedia terminó la ida al gimnasio para un grupo de personas, luego de que el techo se desplomara y los aplastara. Una joven murió.

El colapso del techo de un gimnasio polideportivo en la ciudad de Rio Grande do Soul en Brasil, dejó alrededor de 60 personas heridas y 1 fallecida.

La tragedia ocurrió durante la noche del miércoles 15 de noviembre, y consternó a los brasileños. El incidente se registró debido a las fuertes ráfagas de viento, según mencionaron algunos medios de ese país.

En cuanto a las víctimas, se detalló que se encontraban reunidos realizando sus actividades deportivas. La persona que murió era una mujer de aproximadamente 23 años, y heridos gravemente son 2.

En varios videos difundidos por la prensa brasileña, se pudo observar los severos daños que sufrió la estructura del gimnasio polideportivo.

Mira aquí los videos:

Temporal ontem à noite derrubou um ginásio em Giruá no noroeste do estado. Uma mulher de 26 anos morreu e quase 60 ficaram feridas. A cidade toda ficou sem luz. Mais um município castigado por este novo padrão climático. Moradores dizem que nunca viram um vendaval como o de ontem pic.twitter.com/5lCiiuYnUo — Miguel Rossetto (@MiguelSRossetto) November 16, 2023

URGENTE | A cidade de Giruá, no Norte do Rio Grande do Sul, foi atingida por um forte temporal. Rajadas de vento destelharam casas e derrubaram árvores.



Há relatos de feridos sendo atendidos em hospitais da região.



⬇️ LEIA MAIS NO FIO pic.twitter.com/r4VnHWjuIV — Agência GBC (@AgenciaGBC) November 16, 2023