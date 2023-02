¡Adele cumplió su sueño en los Grammys! Conoció a Dwayne Johnson "La Roca"

Al inicio de la ceremonia, Adele conoció a Dwayne Johnson "La Roca", de quien es fanática.

Durante una conversación pasada con una Youtuber, Adele confesó que había sido fanática de Dwayne Johnson durante muchos años, cuando era luchador profesional de la WWE y dijo que siempre quiso ser su amiga. En resumen, una fanática total de "La Roca".

Duranta la gala de los Grammys, la cantante tuvo un inesperado encuentro con el actor y fue posible gracias al anfitrión, Trevor Noah, quien bromeaba y elogiaba a los cantantes durante la ceremonia. Cuando fue el turno de aplaudir el trabajo de Adele, este le mencionó que sabía de su fanatismo por Johnson.

Adele se ruborizó un poco y Noah dijo que él no tenía la dicha de tener a Johnson, pero sí que conocía a "La Roca". Acto seguido, el actor de películas de acción se apareció en la gala y se dirigió hacia la cantante quien se fundió con él en un abrazo, incluso había una silla desocupada en la mesa para que Dwayne se quedara en el lugar como invitado.

"Él me envió rosas porque él y su esposa no pudieron asistir a mi show", recordó Adele acerca de: One Night Only, al que fueron invitados, de inmediato todos aplaudieron y aclamaron el momento.

