¡Qué clavo! Beyoncé no subió a recibir su Grammy porque seguía en el tráfico

Beyoncé pasó un complicado momento pues uno de los primeros premios de la noche de los Grammy Awards fue para ella, sin embargo no pudo subir al escenario, pues aún no había arribado al Crypto.com Arena donde se realiza la gala, debido al tráfico.

EN CONTEXTO: Bad Bunny sorprendió al abrir la gala de los Grammy Awards

La famosa "Queen B" se llevó el premio a "Mejor Canción R&B" con su tema "Cuff it", sin embargo no acudió a recibir el gramófono dorado pues aún había llegado al evento por la tránsito pesado de la ciudad, según informaron.

Congrats Best R&B Song winner (A Songwriter(s) Award) - "CUFF IT" - @blu_june, Beyoncé, @msteenamarie, @chi_coney, @thekingdream, @MortenRistorp, @NileRodgers & @RaphaelSaadiq, songwriters (@beyonce) #GRAMMYs pic.twitter.com/qxWx9JAw54 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023

And the #GRAMMYs for Best R&B Song goes to…CUFF IT by Beyoncé pic.twitter.com/VVDwt6PKc2 — BEY-Z⬢⬡ · fan account (@beyzhive) February 6, 2023

"Yall know niggas be on CP time. Beyonce thanks yall." pic.twitter.com/wRV1x3yJj5 — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 6, 2023

Los memes no se hicieron esperar, estos son algunos de ellos:





El presentador diciendo que Beyoncé ya viene en camino. #Grammys

Beyoncé: pic.twitter.com/RXQweq8mdg — Pablo Rivera (@pabloriverach) February 6, 2023

Ya va llegando #Beyonce a los #GRAMMYs que la esperen. pic.twitter.com/hvZp8mSepe — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) February 6, 2023

O cavalo de renaissance indo buscar a Beyoncé presa no trânsito pic.twitter.com/Eg65PC3GyX — GABEU ✨ (@eugabeu) February 6, 2023

Beyoncé no ha llegado porque viene a caballo pic.twitter.com/a92bKBED3O — Andy (@AndrsRondon) February 6, 2023