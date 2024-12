"No es por el caso B410": así respondió Curruchiche tras allanamientos en zona 15

-

Rafael Curruchiche se pronuncia sobre los allanamientos realizados este jueves 5 de diciembre en una firma de auditores de zona 15, empresa vinculada a familia del jefe de la SAT.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, se pronunció sobre la serie de allanamientos que lideró este jueves 5 de diciembre en la empresa auditora Moore Días Reyes y Asociados, ubicada en zona 15 capitalina.

De acuerdo con el jefe de la Feci, los allanamientos no están relacionados con la denuncia que presentó el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Marco Livio Díaz.

Sin embargo, Curruchiche indicó que estas diligencias son derivadas a una denuncia presentada hace cuatro meses contra la SAT y su titular, esto debido a que empresas fueron remitidas a la firma auditora en mención para obtener un beneficio administrativo y tributario.

Luego de tres horas de allanamientos, Curruchiche aseguró mediante un comunicado oficial que proporcionó el MP que las investigaciones no tienen relación con el caso B410, el cual fue denunciado por el jefe de la SAT en agosto.

"No tiene absolutamente nada que con el caso B410, el cual es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos", aseguró Curruchiche.

Mira aquí el video:

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ejecutó esta mañana diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en las oficinas de la empresa Moore Díaz Reyes y Asociados como parte de una investigación que se… pic.twitter.com/4N93m4C2vr — MP de Guatemala (@MPguatemala) December 5, 2024

En esa misma línea, Curruchiche indicó que estaba sorprendido por las declaraciones de Marco Livio Díaz y el presidente Bernardo Arévalo.

“Marco Livio Díaz Reyes no está siendo investigado, la firma de auditores sí, por lo que me sorprende que el propio gobierno y muchas personas afines a él salgan a defender algo de lo cual no tienen conocimiento”, apuntó Rafael Curruchiche.

"Es mentira que con esta diligencia se pretende que no se siga investigando el caso B410 como lo afirman personas afines al gobierno; de hecho, ayer el propio secretario de Comunicación Social de la Presidencia y hoy el presidente de la República hacen señalamientos con total desconocimiento de la investigación”, afirmó el jefe de la Feci.

Para finalizar su declaración, Curruchiche extendió una invitación para este mismo jueves o viernes 6 de diciembre al jefe de la SAT y aseguró que le mostrará la información sobre el caso contra la institución tributaria. Además, se dio a conocer que no existe orden de captura contra Marco Livio Díaz.

Así fue captado Curruchiche previo a los allanamientos

El jefe Feci fue captado este jueves 5 de diciembre frente al edificio de Gerona zona 1, junto con un grupo de fiscales y oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con una publicación del diario La Hora, Curruchiche fue visto preparándose antes de realizar una serie de allanamientos por un caso del cual no han revelado detalles. En una fotografía, el jefe de la Feci fue captado hablando por celular.

(Foto: La Hora)

Sin embargo, fue el presidente Bernardo Arévalo, quien a través de una publicación hecha en "X" (antes Twitter), confirmó que los allanamientos están vinculados y son contra Marco Livio Díaz, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

"Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT. Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés. Este sinsentido debe detenerse, porque es todo el país el que pierde ante un sistema coartado y ciego ante la corrupción", escribió Arévalo.

(Foto: captura de pantalla)

En cuanto a los allanamientos, la PNC confirmó que se realizan en la empresa auditora Moore Díaz Reyes y Asociados, es del hermano del jefe de la SAT.

Titular de la SAT denunció investigaciones en su contra

La mañana del miércoles 4 de diciembre, Marco Livio Díaz, jefe de la SAT denunció que tuvo conocimiento que la Feci lo estaría investigando, luego de denunciar ante las autoridades la mega defraudación tributaria al Estado denominada "caso B410", al cual se le vincula a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y otras empresas.