Dennis Arana revela un duro momento: la trágica muerte de su padre

Dennis Arana compartió un íntimo y difícil momento durante una entrevista con Zether, realizador del programa "Backfocus Podcast", en la charla abrió su corazón y contó cómo perdió a su padre cuando apenas era un niño.

Entre los tópicos que discutieron el cantautor guatemalteco y el generador de contenido estaba el alcohol y sus efectos, el ex académico se soltó y narró este terrible episodio de su vida.

"El tema del alcohol es algo complicado, pienso que entre más lejos te mantengas de todo ese rollo mejor para vos, para tu familia, para tu entorno y para tu carrera", dijo Zether al iniciar el tema.

"Se lo decía a mi mamá y se lo digo: 'confiá en mí', llevo muchos años en esto y con gente del ambiente y te digo que me han ofrecido de todo y gratis, pero no, yo sé que es lo que quiero en la vida", afirmó el famoso.

Tras esto contó el traumático episodio en su niñez:

"Uno de los golpes más fuertes de la vida fue provocado por el alcohol, mi papá falleció a causa de una caída desde las gradas de mi casa, él estaba tomado esa noche, fue poco. Te puedo decir que no estaba borracho, estaba un poco, tuvo una reunión con sus amigos, mi papá había dejado de tomar meses atrás y ese día dijo: 'voy a tener una reunión con mis amigos', un poco de alcohol te puede oscurecer los 5 sentidos", agregó Dennis.

"Te puede cambiar la vida y puede cambiar la vida de quienes te rodean, ¿cuántos años tenías cuándo pasó esto?", preguntó Zether.

"Tenía 12 años cuando pasó, desde chiquito he tenido eso en la mente, de decir: 'que hay que tener cuidado', Esa noche mi mamá estaba de viaje y solo estaba mi hermana, el esposo de mi hermana y yo, mi papá ya había terminado la reunión con sus amigos, fue un almuerzo y dijo: 'vayan a comprarse algo de cena', recuerdo que había un lugar donde vendían shucos y dijo: 'vayan a comprar cena yo me voy a quedar aquí en el sillón, escuchando música', a mi papá le encantaba Marco Antonio Solís, dijo: '¡pónganme algo ahí yo me quedo aquí en el sofá', así que le dejamos música y me fui con mi hermana, él se quedó solito y de pronto, cuando estábamos comprando los shucos, un tío llegó y nos dijo: '¡su papá se cayó de las escaleras!', salimos corriendo y mi abuelo lo bajó de las gradas, estaba tirado y luego lo dejó en el sillón, esa noche, todavía nos dijo: 'aquí déjenme, en el sillón', así que le bajamos cobijas, almohadas y ahí se quedó a dormir", explicó.

"Al día siguiente, de repente, mi papá perdió la cordura totalmente, se había hecho en los pantalones, no sabía dónde estaba, nos miraba y no nos reconocía, él estaba perdido", dijo.

"¿Tenía algún golpe en la cabeza?" preguntó Zether.

"Te juro que tenía un rayoncito como un rasponcito de nada y al día siguiente ya no era él, de pronto nos despertamos muy alarmados por todo, por el dolor, por él caminando en la casa perdido, porque nos miraba y no nos decía nada, solo se nos quedaba viendo y nosotros le hablábamos y él ya no estaba, ¿sabes?, recuerdo que nos alarmamos más cuando empezó a vomitar sangre y dijimos: 'esto ya no es...', y, o sea, 'esto está muy mal', mi mamá todavía no había llegado así que llamamos a uno de los amigos que estuvo en la reunión con él y le dijimos: 'necesitamos llevar a mi papá al hospital', llegó, nos prestó su carro, lo llevamos y es lo último que recuerdo de mi papá, saliendo de la casa, yo abrí la puerta, recuerdo que lo cargaron, también le cambié los calcetines, porque los tenía llenos de sangre, se los cambié y lo último que recuerdo de él es que pasó por la puerta enfrente de mí y se me quedó viendo, como: '¡ya está!', como que ya no nos íbamos a volver a ver".

