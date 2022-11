Esto dijo Esme la Chapina por su desaparición (video)

La creadora de contenido en redes sociales, Esmeralda Sanabria, conocida como "Esme la Chapina", publicó un video donde explica su situación y por lo cual se activó una alerta de búsqueda Isabel-Claudina.

"Yo además de ser Esme la Chapina, soy mamá, tengo problemas, responsabilidades, soy Esmeralda Sanabria y llegué al punto donde me sentía muy cansada y donde no estoy bien emocionalmente", explica la guatemalteca en su video.

En las imágenes, Sanabria reconoció que tiene problemas familiares y que ha tratado de desviar el "odio que me tiran en redes", y en algún momento sí pensó en terminar con su vida.

"En algún momento pasó por mi mente el terminar con todos mis problemas, pero yo sé que mi hijo solo me tiene a mí y por esa razón decidí darme un tiempo, un par de días, relajarme y no cometer ninguna locura al sentirme tan triste", aseguró la joven.

Finalmente, Sanabria reconoció en su publicación de Facebook que la depresión sí existe y parte de su proceso para iniciar a sanar era el desconectarse de todo, incluidas las redes sociales.

"Para las personas que me tiran hate, que Dios los bendiga y los perdone por juzgar a alguien sin conocer sus problemas. A veces el despejarte de todo ayuda", aseguró.

Sanabria agradeció a las personas en redes sociales que compartieron la alerta de su búsqueda. Sin embargo, explicó que no era su intención que colocaran una denuncia de desaparición.

"El sábado me toca trabajar, y estos días han sido muy frustrantes para mi, como muchos saben he sido muy independiente desde mis 13 años y desde siempre he tenido muchos cargos encima y tengo que estar bien para mi hijo, trabajar y seguir ganando mi dinero para mi casa", explicó.