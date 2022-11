Localizan a "Esme la Chapina" tras varias horas desaparecida (video)

El sistema de alertas Isabel-Claudina confirmó la localización de Esmeralda Sanabria, conocida como "Esme la Chapina", quien fue reportada como desaparecida por sus familiares.

En las redes sociales, el sistema de alertas Isabel-Claudina confirmó la localización de Esmeralda Sanabria, conocida como "Esme la Chapina". Momentos antes, la guatemalteca publicó un video en redes sociales donde explicó la situación.

#AlertaIsabelClaudina

Localizada❗

SANDRA ESMERALDA SANABRIA

Ha sido localizada

Agradecemos haber compartido la información pic.twitter.com/fBtTuKq3nx — Alerta Isabel Claudina (@isabel_claudina) November 24, 2022

En el video, Esmeralda explica que decidió irse a vivir a la casa de una amiga y desconectarse de las redes sociales debido a una serie de problemas familiares que sufre.

"Solo pensé en despejarme, en desintoxicarme y tener mi paz mental; pero, nunca pensé que esta situación se hiciera tan grande", explicó Sanabria.

Además, aseguró que dentro de sus planes no estaba desaparecer. Sin embargo, reconoció que tiene problemas que la han hecho pensar en terminar con su vida.

"Sin embargo yo tengo un hijo que depende de mi y es lo que me hace luchar todos los días", aseguró Sanabria.

Esmeralda Sanabria conocida como Esme La Chapina apareció en un video en sus redes sociales donde explica que esta bien y se fue de su casa por problemas familiares y personales. pic.twitter.com/1v5ENuF1H1 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 24, 2022

Un mal entendido

Sanabria explicó que no dormía en su casa desde hace algunos días, por tener problemas con su familia, específicamente con su mamá y su hermana.

"Yo estaba durmiendo en la casa de un amigo. El último en vivo que hice fue en la casa de él, porque tenía muchos problemas familiares", explicó.

Sin embargo, con el paso de los días, ya no quería estar en ese lugar, por lo que decidió marcharse de ese lugar sin avisarle a nadie.

"Me quiero despejar de todos mis problemas, agarré camino y me fui a vivir a la casa de una amiga donde no tiene mucha señal y casualmente ayer se me acabaron los datos, entonces decidí que estaba bien para no meterme a redes", aseguró Sanabria.

Además, aseguró que no fue su intención que su decisión repercutiera en redes y se hiciera viral. Mira el video completo acá:

Al observar esa situación, le pidió a su amiga que contactara con la Policía Nacional Civil (PNC) y con el sistema de Alerta Isabel-Claudina para confirmar que se encontraba sana y salva.