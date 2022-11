Surge nuevo video en el que arrebatan bebé a actriz en un comercial

En redes sociales surgieron nuevos videos en los que se aprecia el momento en el que le arrebatan su bebé a la actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka.

EN CONTEXTO: Le arrebatan a su hijo en pleno centro comercial

Ferka estaba comprometida con el actor Christian Estrada, pero días atrás ella lo denunció por violencia emocional y decidió terminar la relación. El día del supuesto secuestro, la famosa afirmó fue citada por su expareja con engaños.

Ferka y Christian Estrada estaban comprometidos. (Foto: Oficial)

En redes sociales se viralizó otro video del desgarrador momento en el que Estrada se lleva al niño mientras Ferka clama desesperada por ayuda.

En el video, Christan se sube a un elevador con el niño en sus brazos, mientras los agentes de seguridad del lugar tratan de calmar a la actriz sin éxito.

El material fue grabado por un testigo que decidió guardar la prueba.

"Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada Martínez, me encontré con él para que lo viera porque él siempre ha dado declaraciones de que yo le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver, me cité con él en el Ihop de City Shop de la Del Valle, me plantó una emboscada con un falso abogado que se llama Alan, que me agredió físicamente, hay videos de la plaza, hay testigos, porque estaban varias mujeres presentes", expresó alterada en un video.

Según describió, ambos llegaron a las 10 de la mañana a la mencionada plaza comercial, ubicada en la Ciudad de México, para que Estrada pudiera ver a su hijo. Sin embargo, él le quitó al bebé y huyó del lugar.

ESTOS SON LOS DESGARRADORES MOMENTOS:

El momento en que Christian Estrada se lleva al hijo de @Ferka pic.twitter.com/iBr5dS394f — Dana Ms Fifí (@Dana_m22) November 27, 2022

Segunda parte, ya en el estacionamiento pic.twitter.com/rSZ6FfQQaN — jg (@jgama64) November 27, 2022