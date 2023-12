La despedida de Ricardo Arjona a su equipo de conciertos

-

Ricardo Arjona publicó su emotiva despedida con el crew que lo acompañó durante la gira "Blanco y Negro", sus palabras calaron en el corazón de sus compañeros de trabajo y sus fans.

El guatemalteco se reunió en una comida de despedida con su equipo y compartió su sentir acerca de todo lo que pasaron juntos.

"Quiero interrumpir la cena... me iba a extender venía pensando en el carro 'voy a contar la historia de cómo empezó Hecho a al Antigua' pero va a ser muy aburrido y veo que tienen hambre, vamos a tratar de ahorrarlo, pertenezco al selecto grupo de los ingratos que cuando se comunican con su staff es para decirles que algo hicieron mal, la falta de tiempo nos obliga a eso, de hecho la frase que me califica, de gente que estuvo con nosotros y se fue o la fueron, el calificativo que ponen para conmigo es 'se fija solo en los defectos y nunca en las cosas buenas', quiero dejar establecido que esto obedece a dos cosas: 1. A la personalidad mía, no me gustan los halagos y 2. No me gusta recibirlos, tampoco me gusta darlos, como dicen: 'el tipo le habla bonito al caballo, lo acaricia antes de montarse en él', la verdad es que debería tomarme el tiempo para decir de cosas que pasan en una gira, pero el chance no me da tiempo de decir esas cosas", es buen momento hoy, para dejar establecido de mi parte, lo mucho que los aprecio, lo inmensamente agradecido que estoy con ustedes...", dijo.

El cantautor destacó lo mejor de cada uno de quienes han vivido con él esta aventura "soy excesivamente objetivo y eso me hace un animal raro a veces pero creo que sin ustedes se me habría sido difícil esta gira" les dijo.

"Para avanzar es imposible hacerlo dejando solo amigos en el camino, a veces para avanzar también hay que ir dejando enemigos, no es que uno se levante en la mañana y diga ¿a quién jodo hoy? Pero hay que defenderse, esta industria es tremenda, hay muchas cosas de las que ustedes no se dan cuenta", dijo. "Hemos tenido que golpear varias paredes, dejarlas en el piso para poder salir adelante, no ha sido fácil...", explicó.

"Empezamos esta gira en 'Hecho a la Antigua', que lo que hizo fue voltear a ver aun tipo que parecía que había desaparecido, es como uno de los puntos que, a veces, la industria usa en la gente que nos negamos a usar los caminos regulares y que tratamos de ir por caminos distintos".

"Hicimos la gira Europa, nadie se enteró, pero nos establecimos como grupo, le contamos a la gente que estábamos vivos, luego la gira por Estados Unidos, que fue la mejor, esta gira de hecho fue la mejor que hice en mi vida, fue accidentada, no fue fácil pero insisto, estoy inmensamente agradecido con todos ustedes, quiero que lo tengan claro, me disculpo si no fui más halagador, así soy, no me gustaría cambiar a estas alturas, ya es muy tarde, hay dos clases de trabajadores: el disciplinado y el de pasión, los de pasión son los menos y sufren menos porque están divirtiéndose constantemente, ustedes saben a cuál grupo pertenecen, los quiero de verdad, salud señores, porque hayan muchas más", dijo.

"Al ver este video me entristece que se acabó la gira", "salí del concierto llorando", "qué hermoso video" y "me pone la piel de gallina", se lee en los comentarios.

