¡Desplante en vivo! Presentadora deja el micrófono abierto (video)

En el programa "Espejo Público" una reportera vivió una humillación que quedó grabado en cámara.

En el programa español "Espejo Público" se vivió un mal momento por un micrófono que quedó abierto.

El jueves 29 de junio, mientras transmitían en directo para el programa, la reportera Marina García entrevistaba a un joven, cuando la conductora en el estudio, cometió una imprudencia.

"A mí, perdonadme. Esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla", dijo en vivo y en directo la conductora.

El rostro de la reportera al escuchar las palabras desde el estudio se transformó. Mientras que el entrevistado mostraba su sorpresa por lo que también alcanzó a escuchar.

Sin embargo, la joven entrevistadora logró recuperarse continuando con la entrevista como si nada hubiese pasado. Aun así, la audiencia no lo olvidó, y esto le trajo duras críticas a la presentadora Susanna Griso.

Los productores del programa aseguraron que las palabras de Susanna no iban dirigidas hacia Marina, sino a otro tema del que se hablaría más adelante en la producción. Sin importar esto, el público siguió pidiendo una explicación de la presentadora y una disculpa a la joven reportera.