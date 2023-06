Periodista deportiva sufre acoso en vivo y así reaccionó (video)

-

La periodista deportiva sufrió acoso durante una transmisión en vivo, pero ella reaccionó y no se dejó.

Las transmisiones en vivo pueden estar acompañadas de cualquier evento inesperado, puesto que estando al aire no puede modificarse.

Tal es el caso de una periodista deportiva de México que sufrió acoso mientras hacía su trabajo.

Durante la final de la Copa Stanley de la Liga Nacional de Hockey en Estados Unidos, Samantha Rivera fue acosada por un fanático cuando hacía un enlace.

Sin embargo, la comunicadora no se dejó, y lejos de ponerse nerviosa defendió su trabajo y bloqueó el ingreso al fanático.

Listen, I don’t give a damn what team you’re rooting for - get the hell out of my face when I’m working and respect that I’m here to do my job.



Excited to get back home to some classy #Panthers fans for game 3!! pic.twitter.com/iWDQl0Rtvv — Samantha Rivera (@JSamanthaRivera) June 6, 2023

Posteriormente, Rivera compartió en su cuenta de Twitter lo acontecido y dejó una reflexión pidiendo respeto a su labor sin importar de quién se trata.

"Escuche, me importa un carajo el equipo al que esté apoyando: quítese de en medio cuando esté trabajando y respete que estoy aquí para hacer mi trabajo", escribió.

La comunicadora recibió cientos de comentarios de internautas que aplaudieron su actitud, mientras que otros lamentaron lo sucedido con ella y le brindaron su apoyo.