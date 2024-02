¡Se desploma! Cae avioneta y deja varios fallecidos en Estados Unidos

-

Tres personas murieron al estrellarse una avioneta contra casas rodantes en Estados Unidos.

Tres personas murieron el jueves 1 de febrero después de que una avioneta se estrellara contra un parque de casas rodantes en Clearwater, en el noroeste de Florida, Estados Unidos, provocando incendios en algunas viviendas, informaron este viernes las autoridades.

Las víctimas son el piloto del avión y dos personas en tierra, según un informe de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, la FAA.

El accidente ocurrió sobre las 19:00 horas, poco después de que el piloto, que iba solo a bordo del avión, informara de un fallo de motor.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R — Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024

Los bomberos acudieron rápidamente a Bayside Waters, el extenso parque de casas rodantes donde se estrelló la avioneta, y lograron apagar los incendios provocados por el accidente.

Al menos tres viviendas se incendiaron y una cuarta sufrió un impacto directo del avión, informó el jefe de los bomberos, Scott Ehlers. Los demás habitantes del parque lograron salir ilesos de sus domicilios.

AVIONETA ️ SE ESTRELLA EN UN COMPLEJO DE CASAS ️ MÓVILES EN FLORIDA...✍️



Bomberos de Clearwater, Florida, informan que lamentablemente "varias" personas perdieron la vida,después que una avioneta se estrellara contra un complejo de casas móviles el jueves por la noche.✍️ pic.twitter.com/AqvufLydNs — Anonymous (@Anonymous05600) February 2, 2024

ÚLTIMA HORA | Una avioneta se estrelló en un parque de casas móviles ubicado en Clearwater, Florida #1Feb



Departamento de Bomberos señala que varios de los vehículos "se prendieron en llamas" pic.twitter.com/SDnaLbDUyZ — EVTV (@EVTVMiami) February 2, 2024

El aparato era un Beechcraft Bonanza V35 monomotor, según la FAA, que investigará lo ocurrido.