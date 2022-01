Diana Golden, tía de Zoel Cruz, revela el error que provocó su secuestro

El cantante guatemalteco Zoel Cruz está desaparecido desde noviembre de 2021. Diana Golden, actriz colombiana y tía del guatemalteco, reveló el error que cometió su sobrino y que habría provocado su desaparición.

La actriz de telenovelas Diana Golden, reveló para la prensa mexicana nuevos detalles sobre la desaparición de su sobrino guatemalteco José Zoel Cruz de León, quien habría sido sacado a la fuerza la noche del 12 de noviembre de un restaurante de Zacapa, luego de ofrecer un concierto.

Según la colombiana, el joven cantante cometió un grave error en su vida, situación que obligó a personas del crimen organizado a secuestrarlo.

"José Zoel tenía 20 años nada más y cometió un error en su vida. Pero, el error lo cometió la esposa del narco, que lo secuestró", declaró Golden.

Amenazas de muerte

Además, Golden dijo que la familia ha recibido amenazas de muerte y a ella le pidieron quedarse callada, razón por la que ya no habló del caso.

"Tienes que quedarte callado porque si no te quedas callado también te dan a ti. Yo me tuve que quedar callada, me lo pidieron", reveló a los medios mexicanos.

