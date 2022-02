Fiestas y fotos prohibidas, los días de “La bruja adolescente” en la mansión Playboy

La famosa actriz Melissa Joan Hart reveló detalles de su vida de desenfreno a corta edad

Recientemente salieron a luz las escabrosas actividades que ocurrían en la Mansión Playboy gracias al documental "Secrets of Playboy". Otra revelación que sorprendió a muchos fanáticos fue saber que entre las víctimas de Hefner estuvo Melissa Joan Hart, quien interpretó a "Sabrina la bruja adolescente".

La famosa actriz Melissa Joan Hart reveló detalles de su vida de desenfreno a corta edad en su libro autobiográfico Melissa Explains it All: Tales From my Abnormally Normal Life (Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal) donde agregó su experiencia en la Mansión Playboy.

Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 13 años y se quedó con su mamá, esto despertó una rebeldía que explotó cuando alcanzó la fama. En 1991 participó en "Clarissa explica todo" de Nickelodeon y allí fue reconocida al punto de dejar la escuela para dedicarse de lleno a la actuación.

"Sabrina, la bruja adolescente" se estrenó en 1996, cuando la estrella tenía 20 años y fue un éxito rotundo, según explicó, el fin de la serie llegó en 2003 pues uno de los creadores se cansó de la falta de profesionalismo de la protagonista.

Hart salía casi todas las noches, se emborrachaba y se drogaba hasta amanecer, acompañada de sus amigas Paris Hilton y Britney Spears. Según afirma, muchas veces tuvieron que retrasar las grabaciones de Sabrina para que ella se recuperara.

En el libro la actriz asegura que desde niña estuvo rodeada de excesos y descontrol, según relata las fiestas privadas y los encuentros con hombres poderosos fueron recurrentes.

Al estar con las conejitas de Hefner, Melissa participó en varias producciones fotográficas bajo los efectos de estupefacientes, como un día cuando después de consumir éxtasis y besar a otra mujer, fue parte de una sesión de fotos sin darse cuenta. Una de las imágenes que no recordaba salió en la portada de Maxim, una famosa revista para hombres de 1999.

Hart desapareció de los escenarios y de la pantalla durante tres años pues por sus acciones no la llamaron para ningún papel.

“Yo experimenté con marihuana, éxtasis, hongos y mezcalina durante un año y medio. Me gustaba cuando salía a bailar, y tomar mucho champagne”.

En confesión para revista Life & Style, afirmó que tuvo relaciones casuales con otras mujeres y cuando no estaba en sus cabales se atrevía a experimentar situaciones que nunca se había planteado concretar.

“Estaba rodeada de malas influencias, yo no disfrutaba de consumir drogas, pero era un poco tímida y con eso me desinhibía, necesitaba poder encajar en ese mundo”, dijo explicando que dejó de ver a Britney Spears y Paris Hilton, a las que acusó directamente de involucrarla.

Según explicó, parte de su cambio de vida llegó al conocer al músico Mark Wilkerson, a quien conoció a fines de 2003 en un concierto benéfico, luego se casaron en Florencia, Italia y ahora tienen tres hijos: Mason, Braydon y Tucker.

Luego de todo esto se dedicó a su espiritualidad, ahora asiste a la iglesia presbiteriana, luego regresó a Nickelodeon en 2006 como parte de Dirtbags, recientemente presta su voz para serie animada The Casagrandes.