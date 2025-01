Diputado y alcalde protagonizan altercado durante entrega de programa social

-

Varios diputados han aprovechado la entrega de un programa social para tener acercamientos con la población.

Un diputado y un alcalde de Santa Rosa se vieron envueltos en un conflicto, que incluyó armas de fuego, durante la entrega de un ya señalado programa social del Gobierno.

Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se sumó al grupo de parlamentarios que ha participado en las jornadas de distribución del denominado Bono Campesino, pero su intervención no fue bien vista por autoridades locales.

Todo ocurrió el pasado viernes 3 de enero en la aldea Los Bijagües, en Barberena, a donde el legislador del bloque UNE llegó para "fiscalizar" la repartición de abonos y semillas para los agricultores.

La actividad se desarrollaba sin inconvenientes, hasta que el alcalde del citado municipio, José Rueda Vallejo, se dio cuenta de la presencia del diputado y se presentó en la comunidad para impedir que siguiera la distribución.

Así se vio al diputado Inés Castillo en la comunidad donde tuvo lugar el altercado. (Foto: RR. SS.)

Armas y PNC

Fue una vecina del lugar quien grabó la llegada del jefe edil, quien iba custodiado por un hombre fuertemente armado.

En el video que se difundió en las redes sociales se escucha cómo la mujer recrimina por pretender intervenir en la repartición de los fertilizantes y le pide que deje que otros, en este caso Inés Castillo, lleven la ayuda que él no ha brindado.

En respuesta, el alcalde indicó que no se opone a la entrega del apoyo, sino que busca que el programa no se politice. No obstante, sus declaraciones no fueron bien recibidas por la población.

El conflicto llegó al punto que se precisó la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para que pudiera continuar la actividad.

Posteriormente trascendió que Castillo iba acompañado de un excandidato a alcalde, lo cual habría ocasionado la molestia del jefe edil de Barberena.

Analizan acciones

Consultadas sobre el caso, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) confirmaron tener conocimiento de lo ocurrido.

Mario Cano, titular de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural (Dicorer), indicó que se analiza presentar denuncias, pero que, por el momento, no se conoce con certeza quiénes fueron los involucrados, ya que solo se cuenta con los videos y las fotografías que circulan en las redes sociales.

Cabe destacar que desde que se inició con la distribución de fertilizantes se ha evidenciado la participación de diputados de diferentes bancadas, quienes han intercambiado señalamientos por politizar la ayuda, manipular listados de beneficiarios y "saludar con sombrero ajeno".