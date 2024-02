Diputados buscan reconocer triunfo de Gaby Moreno en los Grammy

-

El logro de Gaby Moreno en los Grammy ha llenado de orgullo a los guatemaltecos.

La emoción por el logro de Gaby Moreno, al obtener un premio Grammy por su álbum X Mí (Volumen 1), no ha pasado desapercibida en la escena política de Guatemala y ha llegado hasta el Congreso.

Diputados de distintas bancadas destacaron este lunes 5 de febrero el triunfo de la cantautora y propusieron a la Junta Directiva (JD) del Legislativo aprobar desde un acuerdo hasta un punto resolutivo para mostrar su apoyo a la artista.

El primero en pronunciarse al respecto fue Cristian Álvarez, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), quien sugirió promulgar un acuerdo de JD para homenajear a Moreno e invitarla a un acto especial, para premiarla.

El diputado hizo la sugerencia durante la reunión semanal de los jefes de bloque y propició comentarios de sus colegas, quienes calificaron a Álvarez como uno de los admiradores de la cantautora.

El triunfo de Gaby Moreno en los Grammy no pasó desapercibido para el Congreso. pic.twitter.com/wndlAKzQef — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 5, 2024

Quienes tampoco han querido dejar pasar la oportunidad para reconocer el talento de Gaby Moreno son los miembros de la bancada Valor.

Sherol Arévalo, presidenta de la Comisión de Cultura, informó que en la sesión plenaria del martes 6 de febrero presentará una moción privilegiada para aprobar un punto resolutivo en el cual se felicite a la cantante por su reciente logro.

Con evidente nerviosismo, la parlamentaria manifestó que el propósito de esa medida también es instar al Ministerio de Cultura y Deportes para que incremente el apoyo a los artistas nacionales.

Diputados de la bancada Valor proponen reconocer el triunfo de Gaby Moreno en los Grammy pic.twitter.com/MsdurYdIGe — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 5, 2024

Se impuso en los Grammy

La guatemalteca Gaby Moreno ganó este domingo 4 de febrero un premio Grammy por su álbum X Mí (Vol. 1), durante la ceremonia previa conocida como Premier.

En el acto inicial, donde se entrega la mayoría de los galardones, la cantautora fue reconocida en la categoría Mejor Álbum Pop Latino, por la producción que lanzó en mayo de 2023.

Durante su discurso, la chapina dejó evidencia que lleva a su país en el corazón. "(El premio) se lo dedico a mi gente en Guatemala", expresó.