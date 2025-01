Discusiones sobre el aumento salarial de diputados no son prioridad, dice Nery Ramos

-

Aunque está vigente el acuerdo en el cual se aumentó el sueldo de los diputados, no se contemplan acciones para dejar ese beneficio sin efecto.

Cuando faltan 16 días para que los diputados reciban su salario de enero, el presidente del Congreso, Nery Ramos, indicó que el tema del aumento que se recetaron en noviembre pasado no es una prioridad en este momento.

Según el legislador, el tema no será sometido a discusión próximamente, porque hay otros temas de interés para la población que se consideran más importantes.

"No hay prisa", dijo el parlamentario, y, evidentemente molesto, aseguró que él no quiere ni va a aceptar el incremento. "Lo he dicho de una y mil formas", respondió, ante las interrogantes de los periodistas.

Q52 mil aproximadamente sería el nuevo salario de los diputados.

Acerca de cuándo se tendrían los análisis financieros para determinar si es viable el alza salarial, contestó: "podemos estar al 14 de enero, al 14 de febrero, marzo, abril, no lo sé. Será en el momento oportuno".

Igual que en otras oportunidades, Ramos manifestó que él no es la máxima autoridad del Legislativo, sino que ese atributo es del pleno de diputados. De esa cuenta, se tendrá que esperar al fin de mes para conocer si los padres de la patria reciben un pago más alto.

Esto se debe a que, si bien no se ha sometido el tema a discusión, el acuerdo mediante el cual se aprobó el aumento está vigente desde el pasado 26 de noviembre.

Hay otras prioridades

Según el presidente del parlamento, el beneficio que sí quedó descartado para los diputados es la indemnización al finalizar su período, pues ese es un asunto sobre el cual ya había resoluciones previas, además de la emitida recientemente por la Corte de Constitucionalidad (CC).

El legislador manifestó que ese es un derecho que no se puede aplicar a los representantes electos popularmente, sino únicamente a empleados o funcionarios públicos.

Nuevamente, insistió que el incremento salarial no es una prioridad y que en los días que restan de enero, la Junta Directiva se centrará en construir la agenda legislativa que se impulsará este año.

Incremento costaría Q44 millones

En un informe presentado recientemente por la Alianza para un Congreso Eficiente se dio a conocer que el presupuesto de ese poder del Estado se tendría que ajustar en aproximadamente Q44 millones adicionales, para pagar la planilla de diputados, si quedara en firme el nuevo salario.

Esto se debe a que el alza sería de un 78%, pues los padres de la patria pasarían de ganar Q29,150 a Q51,939. Esto representaría un aumento en su remuneración mensual de Q22,789.

Para cubrir el alza salarial este año, el Legislativo tendría que arreglárselas con los Q1,464.6 millones que tiene en su presupuesto. De ahí mismo tendría que buscarse el dinero necesario para pagar el nuevo sueldo, pues así lo establece el Acuerdo.

Sin embargo, para los períodos posteriores se requerirían más fondos, por lo cual es probable que el techo de gastos del parlamento suba.