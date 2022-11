“¡Es un secuestro!” Dominicanos denuncian retención en el aeropuerto de Guatemala

Ciudadanos de República Dominicana denunciaron en un video que "están secuestrados" en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Un grupo de 37 ciudadanos de República Dominicana denunciaron que llevan tres días de "estar retenidos" en el aeropuerto de Guatemala.

"Estamos sin comida y durmiendo incómodos en pequeños colchones tirados en el suelo", denunciaron a través de un video publicado por el medio dominicano De Último Minuto.

La persona que realizó la denuncia y que no se identificó, mostró en cámara sus boletos de avión y aseguró que todo está en orden.

"Esto es prácticamente un secuestro, tampoco nos quieren enviar a nuestro país... Se supone que entre los países latinoamericanos y Dominicana existe un pacto en donde no necesitamos visa y entramos legal, esto es un secuestro. Se habla con Migración y dicen que no pueden hacer nada", manifestó molesta la mujer que grabó el video y que no fue identificada.

Unos 37 dominicanos, varados en el aeropuerto de Guatemala, denunciaron a través de las redes sociales que lo han tenido retenidos por tres días, sin comida y durmiendo incómodos en pequeños colchones tirados en el suelo.#DeÚltimoMinuto#ElPeriódicodelaVerdad pic.twitter.com/L8toIAkxFe — De Último Minuto (@UltimominutoTW) November 21, 2022

"No son admisibles"

El director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, explicó a Soy502 que los ciudadanos dominicanos "no están retenidos", sino que "no fueron admisibles" para ingresar a Guatemala, debido a que incumplieron varios requisitos que exige el país y que crearon la duda sobre las intenciones reales de su llegada.

"Hay requisitos que deben de cumplir los pasajeros de cualquier nacionalidad. Tienen que comprobar que vienen por turismo, negocios u otra actividad, cuando son entrevistados por los agentes de migración. También deben demostrar su estabilidad económica, esto con el fin que no usen a Guatemala como puente para llegar a Estados Unidos o que no quieran quedarse a vivir en el país de manera irregular", detalló.

Según Argueta, ninguno de los dominicanos que permanecen en el aeropuerto demostraron ninguno de estos requisitos, por lo que Migración habilitó un área de espera temporal en lo que son retornados a su país, mientras que la aerolínea está ayudando con la alimentación.

"Ya hay denuncias ante el Ministerio Público sobre redes de traficantes de personas que están usando a Guatemala como un puente. Si no se les capta en el aeropuerto, salen y son esperados afuera para continuar el viaje. Hay investigaciones en curso", manifestó Argueta.

(Foto: Migración Guatemala)

La inadmisibilidad del grupo de dominicanos fue confirmada por el Instituto Guatemalteco de Migración, quiene explicaron se trata de 25 personas, las cuales "no cumplieron con los requisitos establecidos y presentaron inconsistencias durante la entrevista".

Además, comentaron que una persona del grupo tiene orden de captura vigente en su país y dos más presentan antecedentes criminales.

Serán devueltos a su país

El director de Aeronáutica Civil explicó que los dominicanos serán devueltos a su país, tal vez este lunes 21 de noviembre, aunque depende del espacio en la aerolínea.

En tanto que la mujer que realizó la denuncia, dijo que les informaron que abordarán el avión de vuelta a República Dominicana hasta el próximo domingo.