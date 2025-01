Trump "no está 100% seguro" de que la Constitución le prohíba un tercer mandato

-

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió nuevamente la opción de un tercer mandato, afirmando que "no está 100% seguro" de que la Constitución lo prohíba, aunque sí lo hace.

Trump ha citado en múltiples ocasiones la posibilidad de sobrepasar el límite actual de dos mandatos para los presidentes de Estados Unidos, y aunque frecuentemente usa un tono ligero, sus declaraciones continúan siendo provocadoras.

"He conseguido recaudar una gran cantidad de dinero para la próxima campaña que creo que no puedo emplear para mí, aunque no estoy completamente seguro, ya que no tengo claro (...) pienso que no se me permite postularme de nuevo", comentó Trump a los legisladores republicanos en Miami.

Entre risas, Trump se giró hacia el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y dijo: "No estoy seguro, ¿me está permitido postularme de nuevo? ¿Mike? "Es preferible que no participes en esa conversación". (Foto: Mandel NGAN / AFP)

Trump inició su segundo mandato en la Casa Blanca hace una semana, convirtiéndose en el segundo presidente en la historia de EE. UU. en ejercer dos mandatos no consecutivos.

Los presidentes de EE.UU. tienen un límite de dos mandatos debido a la 22ª Enmienda constitucional, ratificada en 1951, en parte como respuesta a los cuatro mandatos únicos de Franklin D. Roosevelt entre 1933 y 1945.

No obstante, un legislador republicano de la Cámara de Representantes de EE.UU. propuso una resolución la semana pasada para enmendar la Constitución y permitir que Trump aspire a otro mandato.

El republicano hizo una broma el sábado al comentar: "Será el mayor privilegio de mi vida servir no una, sino dos, tres o cuatro veces".

Y agregó entre aplausos del público: "Encabezados para las noticias falsas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto en el escenario junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izq.), en la cena de la Conferencia de Miembros Republicanos de la Cámara de Representantes en Trump National Doral Miami, en Miami, Florida, el 27 de enero de 2025. (Foto: Mandel NGAN / AFP))

En noviembre, durante otro discurso frente a los republicanos de la Cámara de Representantes poco después de su triunfo electoral, Trump declaró: "Tengo la sensación de que no me postularé de nuevo a no ser que digan: 'Está bien, debemos considerar otra opción'".

Trump dijo a cristianos conservadores en julio: "Cristianos, vayan a votar. Solamente esta ocasión (...) "En cuatro años, se resolverá, todo estará en orden, ya no tendrán que votar otra vez".

Durante sus primeras semanas de mandato las declaraciones de Donald Trump continúan siendo "provocadoras".