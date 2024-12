Donald Trump es elegido Persona del Año 2024 por la revista Time

-

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ser la cara de la revista Time como "la persona del año 2024".

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, fue elegido Persona del Año 2024 por Time debido a su regreso histórico, su impacto en el realineamiento político y su remodelación de la presidencia estadounidense.

A los 78 años, el empresario republicano, quien ganó las elecciones del 5 de noviembre de 2024, ya había sido nombrado Persona del Año en 2016, tras su victoria presidencial frente a Hillary Clinton.

"En la cúspide de su segunda presidencia, todos nosotros vivimos en la Era de Trump", según explicó Sam Jacobs, editor en jefe de Time por medio de la red social X

No fue difícil de escoger

"Por liderar un regreso de proporciones históricas, por impulsar un realineamiento político único en una generación, por remodelar la presidencia estadounidense y alterar el papel de Estados Unidos en el mundo, Donald Trump es la Persona del Año 2024 de Time", dijo la revista en un comunicado.

Trump, quien venció a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, aparece en la portada de la publicación esta semana luciendo su distintiva corbata roja y con una pose pensativa.

"Hoy asistimos a un resurgimiento del populismo, a una creciente desconfianza en las instituciones que definieron el siglo pasado y a una erosión de la creencia de que los valores liberales conducirán a una vida mejor para la mayoría de la gente. Trump es a la vez el agente y el beneficiario de todo esto", escribió el jefe de redacción de Time, Sam Jacobs.

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3 — TIME (@TIME) December 12, 2024

Este año Trump fue condenado por cargos de fraude empresarial y estuvo a punto de ser asesinado dos veces. Sin embargo, terminará el 2024 preparándose para regresar a la Casa Blanca con mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso.

El republicano ya había recibido esta distinción de Time en 2016, tras ganar por primera vez las elecciones presidenciales a la demócrata y favorita en las encuestas Hillary Clinton.

También se espera al presidente electo en la Bolsa de Nueva York este jueves por la mañana para hacer sonar simbólicamente la campana de la NYSE (New York Stock Exchange).

Influencia Trump

Tras haber dominado los acontecimientos informativos de 2024, es probable que la influencia de Trump continúe cuando asuma la presidencia el 20 de enero.

Trump promete expulsiones masivas de migrantes indocumentados e importantes aranceles que amenazan con sacudir no solo la economía estadounidense, sino las de socios comerciales clave.

Ha puesto en duda la continuidad del apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, y ya se ha convertido en una especie de presidente en la sombra, agasajando a líderes extranjeros en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Su regreso -en la portada de la revista Time, pero también al frente del Gobierno estadounidense- era impensable hace unos años.

Después de que sus partidarios asaltaran el Capitolio de Estados Unidos en un intento de revertir su derrota electoral de 2020, parecía que los republicanos estaban dispuestos a desentenderse de este impetuoso outsider que se había apoderado del partido.

Esta fue la portada del año 2016. (Fotos: Revista Time)

Se iniciaron causas penales por sus intentos de anular las elecciones de 2020 y fue declarado responsable en un tribunal civil por abuso sexual. Sigue siendo una figura polémica en la política estadounidense y mundial.

Sin embargo, nada de eso le impidió conquistar la candidatura republicana y luego ganar las elecciones generales contra Harris.

Harris fue una de las finalistas al premio de Time, junto con la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, entre otros.

El galardón, que se concede anualmente, es un reconocimiento a la figura más influyente del año. Entre los ganadores anteriores figuran Taylor Swift y Volodimir Zelenski.