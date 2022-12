Dramático momento: camión cae sobre restos de un accidente previo (video)

Un video capta el dramático momento en que un camión volcó sobre una barandilla de la autopista y aterrizó sobre los restos de un choque anterior.

El medio ABC divulgó una grabación del momento justo cuando un camión pierde el control y cae sobre los restos de otro accidente. El incidente ocurrió en California, Estados Unidos.

Mientras la lluvia empapaba las carreteras del sur de California durante la noche del viernes 2 de diciembre, una serie de tres choques peligrosos ocurrieron en el mismo lugar de Santa Clarita, incluido un camión que volcó por el costado de una barandilla y se estrelló sobre los restos de una colisión anterior.

Los aterradores choques en cadena ocurrieron en un lapso de nueve horas cerca del cruce de la Autopista 14/5. El tercer y más sorprendente de los choques fue capturado en video por un automovilista que pasaba.

Muestra un camión perdiendo el control en la carretera superior y cayendo boca abajo sobre la barandilla hacia los carriles de desvío de camiones hacia el sur que se encuentran debajo.

Ya había varios vehículos destrozados, incluido un camión grande, en la carretera en ese lugar. El camión cayó boca abajo y aterrizó encima de un SUV y del camión grande ya volcado.

Los bomberos informaron al medio citado que ningún socorrista resultó herido, pero dos personas fueron transportadas para recibir tratamiento médico después de que el camión se cayera por un costado, y otra persona había sido transportada de un accidente anterior.

* Con información de ABC