Surgen nuevos videos del fatal accidente aéreo en Estados Unidos

Las nuevas grabaciones que exhiben el accidente aéreo entre dos aviones en Estados Unidos desde distintos ángulos.

Nuevos videos del dramático accidente aéreo que se registró este sábado 12 de noviembre, en Dallas, Texas, Estados Unidos, han salido a la luz.

Se trata de grabaciones que fueron captadas desde diferentes ángulos, y en los que se ve con claridad el momento exacto del choque de dos aviones, cuando se realizaba una exhibición aérea.

Asimismo, se logra apreciar que otras aeronaves estaban cerca de las que se vieron involucradas en el percance. Las imágenes causaron impacto en redes sociales. También se escucha los gritos de susto de los espectadores, quienes difundieron el trágico accidente.

Otro ángulo captado del accidente aéreo hoy en el Dallas Executive Airport



pic.twitter.com/6Id0bdhdMX — Emilio Gómez Islas (@egomezislas) November 12, 2022

Terrible accidente aéreo en Dallas: un Bell P-63 Kingcobra ha colisionado en el aire con un B-17 Flying Fortress, lo que provocó que ambos aparatos cayeran al suelo y se incendiaran. Todavía no está claro cuantas personas iban a bordo de los aviones. pic.twitter.com/UJRBrdt8UR — On The Wings of Aviation (@OnAviation) November 12, 2022

Impactante



Choque entre un bombardero B-17 y una aeronave, durante una exhibición en Dallas, Texas. pic.twitter.com/acBHKkdP4f — ❦⋆࿇ ࿇ᵒᶠᶠᶤᶜᶤᵃˡ (@AlexaMargaRevo) November 12, 2022

Medios estadounidenses reportan que el incidente pudo haber sido ocasionado por un cambio brusco del viento, sin embargo, las autoridades estadounidense no han proporcionado un informe oficial.

Tampoco se conoce el estado de los pilotos que estuvieron involucrados, y hasta el momento se desconoce si hubo víctimas mortales o heridas. En el lugar trabajan más de 40 unidades de rescate.