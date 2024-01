¡Bitcoin cotizará en Wall Street! Momento histórico para las criptomonedas

-

Estados Unidos autoriza la creación del primer fondo asociado al bitcoin en la bolsa de Wall Street.

Las autoridades bursátiles estadounidenses (SEC) autorizaron el miércoles 10 de enero el primer fondo inversor asociado al bitcoin, una decisión considerada como una etapa fundamental para que las criptomonedas sean adoptadas.

Foto: AFP

El producto, que en la jerga bursátil se conoce como ETF (Exchange Traded Fund), es un fondo que reúne valores asociados al universo del bitcoin, y cuya performance está por lo tanto vinculada a la evolución de esta criptomoneda. Esto permite a los inversores tratar de beneficiarse de la criptodivisa sin comprarla directamente.

Los activos del fondo sí están colocados en criptomonedas.

Lanzado a inicios de los años 1990, el instrumento ETF despegó a comienzos de este siglo, por su simplicidad, que permite seguir la evolución de activos como el oro, el petróleo, un índice bursátil o un sector industrial específico.

Según un informe de la consultora OliverWyman, unos 6.7 billones de dólares estaban colocados en ETF a fines de 2022.

El miércoles la SEC autorizó a 11 firmas diferentes a lanzar su propio producto, entre ellas grandes nombres de Wall Street como Fidelity y BlackRock, según el documento publicado en el sitio de las autoridades de regulación.

El mercado había dado un primer paso en materia de inversiones en criptomonedas en la bolsa en octubre de 2021, con la cotización de un primer ETF que invertía en contratos a futuro de bitcoin.

El mercado especulaba desde hacía varias semanas con este nuevo instrumento, lo cual acentuó la volatilidad del bitcoin, que tiene de por sí variaciones bruscas de valor.

El martes, la principal criptomoneda del mundo alcanzó su valor más alto en 22 meses, a 47.914 dólares por unidad, luego de lo que terminó siendo una falsa publicación atribuida a la SEC en la red social X, que anunciaba la aprobación de los ETF en bitcoins.

La SEC indicó que su cuenta había sido hackeada.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024

Este paso de los reguladores se da luego de que a fines de octubre una corte de apelaciones federal de Washington confirmara que la SEC no podía rechazar al gestor de activos Grayscale la aprobación de su fondo indexado al bitcoin.

"La existencia de un marco regulatorio" para estos instrumentos de inversión "dará credibilidad institucional a los activos digitales", resumió Thomas Tang, vicepresidente de la firma de inversiones Ryze Labs.

Muchos grandes nombres de Wall Street son críticos de este tipo de valores.

"La única verdadera utilidad" de las criptomonedas es que benefician "a los criminales, a los traficantes de droga" para "el lavado (de dinero), el fraude fiscal", dijo a inicios de diciembre el presidente del mayor banco del mundo, JPMorgan Chase, Jamie Dimon.