Los elogios de Ángel Pineda a la fiscal general, tras las críticas en redes sociales

La jefa del MP recibió una invitación para una actividad que se desarrollará en EE. UU., a pesar de que no tiene visa.

Después de las críticas y señalamientos contra la fiscal general, Consuelo Porras, por una invitación que tendría para acudir a una actividad del partido Republicano de Estados Unidos, el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, salió a defenderla.

Además de elogiar la carrera de su jefa, Pineda enumeró características que, considera, son "un claro reflejo de su liderazgo y compromiso".

Por medio de su cuenta de X (Twitter), el profesional se refirió a Porras como "una mujer de principios, de fe y temor de Dios, que nos inspira a seguir avanzando y rompiendo barreras".

"En el MP siempre actuamos con apego a la ley, guiados por una persona íntegra con más de 40 años de trayectoria en el sector justicia", comienza su publicación.

Y también hace ver que los logros de la fiscal general, al ser la única mujer reelecta en ese puesto en toda Latinoamérica, "solamente es posible gracias a la misericordia y gracia de Dios, nuestro señor, quien a través de sus miles de enviados nos acompañan con sus oraciones y acciones".

Invitación, pero no del Gobierno

Aunque no lo manifiesta expresamente, el mensaje de Pineda se publicó poco después de que diputados y otros actores políticos cuestionaran si realmente la jefa del MP fue invitada por la dirigencia del Partido Republicano o si, más bien, debió pagar para que se le tomara en cuenta.

La actividad se iniciará en Florida, en días previos a que Donald Trump asuma el cargo de presidente de EE. UU., el cual ganó en las pasadas elecciones con esa agrupación política.

No obstante, la invitación dirigida a Porras es clara al indicar que "no está autorizada por ningún candidato o por el Comité de los Candidatos", es decir, que no corresponde a una misiva oficial por parte del Gobierno ni de Trump.

Además, quienes cuestionan el documento recuerdan que la fiscal general no tiene visa, por haber sido sancionada por las autoridades de la nación norteamericana, quienes la han designado en su lista de actores corruptos.

Esta es la invitación que recibió Consuelo Porras para viajar a Florida, aunque no tiene visa. (Foto: RR. SS.)

Una actividad pagada

Los señalamientos acerca de que Consuelo Porras habría pagado para ser invitada a la convención del Partido Repúblicano surgieron después de que trascendió en las redes sociales que ese grupo ofrece paquetes de contribución para asistir a los eventos de inauguración presidencial en Washington.

Estos tienen costos de entre 10 mil y 15 mil dólares, lo cual equivaldría a un rango de Q77,171 a Q115,757.

Tras cancelar las cifras respectivas, el interesado tendría derecho a ingresar a una fiesta y cena de honor; asimismo, tendría cubierta su estadía en un hotel por cuatro noches y podría acudir al evento de inauguración del período presidencial.

Pese a tales evidencias, el equipo de Comunicación del Ministerio Público aseguró que la invitación es debido a los "resultados históricos" que se han obtenido durante la administración de Porras. Además, reconocieron que se trata de una actividad no oficial.