Elon Musk despide a empleado de Twitter por corregirlo en público

Elon Musk utilizó Twitter para despedir a un empleado de la plataforma, luego de corregirlo públicamente.

Desde que Elon Musk anunció la compra definitiva de Twitter, cambios determinantes se han realizado en la compañía.

El magnate inició con la implementación de un cobro por verificación de cuentas que tuvo que ser suspendido tras un aumento de perfiles falsos. Luego, procedió a despedir a miles de trabajadores, muchos de los cuales llevaban años en la empresa.

Y aunque el empresario ha recalcado que la gente tendrá más libertad, ha suspendido varias cuentas de humor que imitan a otros usuarios y ahora ha despedido a uno de sus empleados por un tuit.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N — Eric Frohnhoefer @ (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022

El incidente inició cuando Musk pidió disculpas por el rendimiento de Twitter en algunas regiones, a través de su perfil.

"Me gustaría disculparme por la lentitud de Twitter en muchos países. ¡La aplicación está haciendo >1000 RPCs pobremente agrupados sólo para renderizar un timeline en casa!", escribió.

Ante esto, Eric Frohnhoefer, un ingeniero de su empresa, respondió contradiciendo lo que el magnate dijo:

"He pasado 6 años trabajando en Twitter para Android y puedo decir que esto es incorrecto", replicó.

Elon Musk despidió a un ingeniero a través de un tuit. (Foto: La Vanguardia)

Lo despide

El dueño de Tesla no tomó para nada bien la corrección público, pidiéndole que diera cifras correctas y recriminándole que Twitter fuera "super lento" en Android.

Tras una tensa conversación en la plataforma, Musk finalizó con un "está despedido".

El tuit fue eliminado minutos después; sin embargo, quedó registro de su texto y fue compartido entre usuarios.

Aunque muchos creyeron que se trataba de una broma, por el sentido del humor que ha mostrado tener Musk, el ingeniero confirmó que sí lo habían despedido mostrando una captura de pantalla que le restringía el acceso a su equipo.