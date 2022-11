"Sigan quejándose": la tajante respuesta de Elon Musk a críticas por cobro en Twitter

Elon Musk envió un directo mensaje a quienes critican el cobro que busca implementar por cuentas verificadas en Twitter.

EN CONTEXTO: Esto quiere cobrar Elon Musk mensualmente por cuentas verificadas en Twitter

Recientemente, el multimillonario Elon Musk llevó a cabo la compra oficial de Twitter, la cual anunció en sus redes sociales con el texto: "El pájaro es libre".

Uno de los primeros cambios que el magnate ha implementado es el cobro por cuentas verificadas, confirmando que serán 8 dólares al mes los que deberá pagar quien quiera el "cheque azul".

Sin embargo, esta modificación ha sido rechazada por miles de usuarios y hasta celebridades que aseguran, dejarán de utilizar la aplicación. Ante esto, el magnate envió un tajante mensaje.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

"Para todos los que se están quejando, continúen quejándose, pero costará $8", escribió en su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, añadió otro tuit: "Twitter habla del masoquista interior que todos llevamos dentro".

De acuerdo con Musk, esta implementación busca darle poder a las personas. Además, detalló que los costos se adaptarán a la economía de cada país.

Verificación

La verificación de cuenta en Twitter da la pauta para que usuarios puedan distinguir entre cuentas reales de figuras públicas o instituciones.

Por su parte, el dueño de Tesla mantiene expectantes a los internautas ante los diversos cambios que se implementarán en los próximos meses.