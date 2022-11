"Así me despidió Elon Musk": empleado cuenta cómo salió de Twitter

El ingeniero japonés de 30 años Ikuhiro Ihara quien trabajaba para Twitter fue despedido la noche antes de Acción de Gracias y contó su historia a Business Insider.

El Ingeniero de Software Full Stack, ex Twitter y ahora ex Amazon, Ikuhiro Ihara quien ayudó a liderar el impulso para ampliar los tuits a 280 caracteres, que llegaron en 2017, tras años de quejas de usuarios, repentinamente se enteró que había sido despedido.

"Fue la noche antes de Acción de Gracias cuando recibí un correo electrónico diciendo que me despedían, tenía planeado un permiso de trabajo para el día siguiente y estaba ocupado preparando mi vuelo de la mañana siguiente cuando el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada, antes de que me despidieran, era el responsable técnico del equipo de modelado de la línea de tiempo de Twitter. Básicamente, responsable de desordenar tu línea de tiempo reordenando las cosas al azar e insertando tuits de alguien que no sigues".

"También estuve entre los que impulsaron la ampliación del número de caracteres de los tuits a 280; era mi proyecto paralelo... no tenía motivos para esperar un cese tan abrupto. Pensé que estaba bien alineado con la nueva visión de Twitter 2.0, cuando Musk se hizo cargo de Twitter yo estaba realmente emocionado, creía que Twitter estaba en el camino de una muerte lenta".

"Sentí que Twitter necesitaba una sacudida y que Elon Musk era la mejor opción, el mandato de volver a la oficina era necesario, la falta de conversaciones en el pasillo y de intercambio de conocimientos se había convertido en algo doloroso".

"Soy un poco adicto al trabajo, el ultimátum duro no me molestó, y lo que Musk dijo en ese correo electrónico tenía mucho sentido para mí, lo recibí el miércoles por la noche decía que estaba despedido por código insatisfactorio", indicó.

¿Cuáles fueron los motivos del despido según Musk?



La carta decía: "Como resultado del reciente ejercicio de revisión de código se ha determinado que su código no es satisfactorio, lamentamos informarle que su empleo en Twitter se terminará con efecto inmediato".

"... La mañana después del evento masivo de la bifurcación Musk nos dijo que realizaría revisiones de código 1:1 con cada ingeniero, al principio me entusiasmó esto, pero nunca ocurrió, las revisiones acabaron siendo una presentación para todo el equipo de lo que hace cada uno, y Musk tardó hasta la medianoche en llegar a mi equipo", indicó ante BI.

"Después de hablar con otras personas que fueron despedidas en diferentes circunstancias, cada vez tengo más la impresión de que la empresa, bajo el mando de Musk, está tratando de reemplazar la plantilla existente con un equipo más barato y más pequeño, como una sustitución total de la sangre".

"Lo siento por mis colegas que tienen problemas con sus visados, pero yo tengo suerte porque tengo Green Card, también tengo algunos ahorros y después de tuitear sobre mi despido, me han llovido oportunidades e invitaciones interesantes, no tengo ningún rencor contra Twitter o Musk".

"Realmente quería ser testigo de cómo Musk va a operar y cambiar el curso de Twitter 2.0 pero yo era sólo un empleado, si el propietario no necesita mi ayuda es todo", concluyó.