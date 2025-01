Encaran a diputado y lo expulsan de actividad

-

Un diputado de la UNE quiso quedar bien con un grupo de vecinos al presentarse en una reunión, pero las cosas no salieron bien.

Un incómodo momento vivió un diputado del Congreso, quien, lejos de ser bien recibido en una actividad a la cual acudió en su distrito, debió escuchar una serie de reclamos y hasta le pidieron que se fuera.

Se trata del representante de Alta Verapaz, Víctor Hugo Cifuentes, quien fue encarado por un grupo de vecinos por haber llegado sin invitación a una reunión en la cual se hablaba sobre soluciones a problemas locales.

Con palabras subidas de tono, uno de los líderes comunitarios le indicó al legislador que "cayó donde no tenía que caer" y le recriminó: "No se hubiera venido a meter con nosotros, porque cuando lo necesitamos no estaba".

El parlamentario trató de justificarse, diciendo que había llegado a saludar a un alcalde, pero eso no lo libró de la situación, y más bien ocasionó otros comentarios en su contra.

"Con todo el respeto que se merece, tiene razón el que le dijo ándate a la mierda", continuó el vecino, mientras que a Cifuentes no le quedó otra opción que aceptar la invitación a retirarse del sitio. Todo quedó grabado en video.

Así fue recibido el diputado por Alta Verapaz Víctor Hugo Cifuentes en una actividad a la cual estaba invitado pic.twitter.com/Qooe94dP54 — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) January 18, 2025

No quieren "shows"

El hecho tuvo lugar en Fray Bartolomé de las Casas, en jurisdicción de Alta Verapaz, donde en días recientes tanto Cifuentes como otros diputados han participado en la distribución de fertilizantes.

Empero, según se evidenció en la citada actividad, esto no ha sido bien visto por la población, quienes consideran que los padres de la patria están aprovechando la oportunidad para atribuirse ayudas que no han brindado.

Otro de los líderes comunitarios habló al respecto y lanzó una advertencia: "Aquí no hay ningún diputado que venga a hacer su show y sus payasadas, porque aquí es lucha del pueblo".

Molestos por la visita de Cifuentes, líderes comunitarios de Fray Bartolomé de las Casas pidieron a los diputados no llegar a hacer "shows" pic.twitter.com/AlrldrcKMP — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) January 18, 2025

¿Quién es Víctor Hugo Cifuentes?

Electo por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para representar a Alta Verapaz, esta es la primera incursión de Víctor Hugo Cifuentes Delgado en el Congreso de la República.

En la sesión solemne celebrada el pasado 14 de enero, destacó por su atuendo, pues su saco llevaba motivos propios de aquel departamento.