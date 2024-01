¿Aún quedan entradas para ver al Inter Miami de Leo Messi en El Salvador?

-

Este viernes 19 de enero, el Inter Miami de Leo Messi visitará el Estadio Cuscatlán para enfrentar a la selección de El Salvador en un partido amistoso de exhibición.

El recinto deportivo, ubicado en la ciudad de San Salvador, fue el designado para recibir al conjunto de las 'Garzas', ya que es el estadio con mayor capacidad en Centroamérica, con 44 mil asientos.

A 15 días del compromiso, siete de las ocho localidades en el estadio aún tienen entradas disponibles. Y si tienes pensado viajar al país vecino para el partido, debes de tomar esto en consideración:

Los precios para el partido son: Sol general $200 (Q1,600), Preferente norte y sur $250 (Q2,000), Sombra norte y sur $275 (Q2,200), Tribuna norte y sur $375 (Q3,000) y Platea $475 (Q3,800).

La única localidad agotada es Platea y las entradas se pueden comprar en la página oficial de Smart Ticket Latinoamérica, en donde se aplicará un cargo por boletería de $25 (Q200) por ticket.

First preseason game announced!



To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!



Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2023

¿Cómo puedo ir si estoy en Guatemala?

El Estadio Cuscatlán se encuentra a 267 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y toma aproximadamente 5 horas y media llegar hasta allá en un vehículo propio, a través del departamento de Jutiapa.

Otra opción, si en dado caso no quieres llevar tu propio vehículo, es viajar a El Salvador en avión, un vuelo de ida el 18 de enero y de vuelta el 20 de enero está a un promedio de 111 dólares (Q888).

Además, si deseas una opción más económica y no quieren llevar vehículo, el boleto de autobús ida y vuelta de Guatemala a El Salvador, en clase turista, tiene un precio de 60 dólares (480 quetzales).

Por su parte, el hospedaje en la ciudad de San Salvador para dos noches, tomando en cuenta el jueves 18 y el viernes 19 de enero, se encuentran a variedad de precios entre Q156 hasta los Q2,400.