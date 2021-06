La razón por la que en España hay más hogares con mascotas que con niños

Un fenómeno ha modificado la construcción de la familia, ahora las personas prefieren tener mascotas a tener hijos.

En 2019 murieron más habitantes en España de las que nacieron y esto ha sido motivo de estudio. Esto demuestra cómo la economía y la cultura ha modificado las relaciones emocionales en los países desarrollados.

Según las estadística este no es el momento de traer hijos al mundo pero sí de crear un vínculo con una mascota que requiere menos responsabilidad.

“El vínculo que yo tengo con Teo es muy fuerte. Estoy pensando todo el tiempo en el, aunque obviamente sé que son cosas muy diferentes y no comparables (tener perro y tener un hijo) al final, cuando cuidas de un ser que depende totalmente de ti, el vínculo que se crea es muy muy estrecho... Nosotros ahora mismo no podemos dejar al perro solo en casa. Somos de esas personas que siempre que pueden se lo llevan a todos lados. Antes de la cuarentena estuvimos haciendo un entrenamiento para que poco a poco aprendiese a estar solo, pero con la pandemia todo se paralizó. Y, claro, ahora cada vez que vamos al cine, que tenemos una cena o que coincidimos los dos a la vez fuera de casa tenemos que pagar a un cuidador para que se quede con él mientras no estamos”, explicó Berta, periodista de 28 años a El País

Según un reportaje del medio español El País, la gente vive cada vez más sola en las ciudades y en espacios más reducidos, estos motivos hacen que sea más difícil planificar la crianza de un bebé.

“Entre mis amigos y gente de mi misma edad conozco a varias personas con gatos y perros. Al final la gente tiene vidas muy precarias y complejas y los animales son una responsabilidad mucho menor en términos de organización que un hijo", explicó la comunicadora.

En España la población es cada vez más vieja. (Ilustración: AFP)

Según la nota un estudio publicado por YouGov, firma internacional de investigación de mercado, dijo que los millennials son la generación más solitaria. Para ser exactos, 3 de cada 10 jóvenes adultos reconocen sentirse solos 'siempre o en alguna ocasión' y el 15% de los baby boomers comparte esa sensación junto al 20% de los gen-Z nacidos entre 1995 y el 2010. Un perro, gato y otro animal de compañía puede confortar a un alma solitaria.

Fosquito llegó a la vida de Sandra precisamente cuando vivía sola y no estaba pasando por su mejor momento:

“Para mí Fosqui es uno más de la familia. Ahora tengo un hijo, pero cuando estaba soltera y vivía sola mi perro era mi compañero de piso, mi compañero de trabajo, todo. Además, en los momentos en los que estuve gacha, él fue quien estuvo a mi lado y tiró de mí para ayudarme a salir. Si no hubiese tenido a Fosquito quizás no hubiese salido igual de la depresión”, relata Sandra, psicopedagoga de 34 años y madre primeriza de un bebé de siete meses.

Analía de 32 años dice que vivir con gatos ha sido una sorpresa muy agradable pues sus papás le habían repetido de niña que los animales daban mal olor y lo llenaban todo de pelos "Me han hecho una persona mucho más calmada. Es como si estuviera de mejor humor solo por tenerlos”, comentó, sin embargo no ve en esa felicidad sea la máxima plenitud en términos familiares.

“Que actualmente haya personas con mascotas y no hijos yo lo asocio más a que la estabilidad laboral, por lo menos en mi círculo, ha llegado unos años más tarde que antes. Entonces, en ese periodo de los 20 a los 30 la gente ha ido adoptando mascotas, pero no como sustitución a los hijos, sino más bien como algo que ha llegado así porque nos ha ido apeteciendo”, opina, agregando que la causa porque muchas mujeres no tiene hijos es porque no tienen una relación estable o no tienen pareja.

En resumen, la razón por la que las familias se han reducido en las últimas décadas radica en la estabilidad económica y las relaciones de pareja.