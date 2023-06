¿Hamilton es tapadera? Crecen rumores de romance entre Shakira y Alejando Sanz

-

Un programa reveló algunas pistas sobre la relación entre Shakira y su "buen amigo" Alejandro Sanz.

EN CONTEXTO: Se confirman los primeros besos en público de Shakira y Hamilton

Fuentes cercanas a Shakira confirmaron que la cantante está comenzando una relación con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Sin embargo, en el programa "Socialité", se reportó que esta relación que se ha mantenido en el ojo público podría haber sido una "tapadera" para ocultar la verdadera relación de la cantante.

Entre las "pistas" que mencionan en el programa se encuentra una referencia escondida en la letra de la que podría ser "Copa Vacía", la nueva canción de Shakira que se realiza con Manuel Turizo.

¿Qué dice la letra?

En la letra que fue filtrada se escucha a la colombiana cantar: "Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo."

Esto llamó la atención particularmente por la palabra "Tortura", pues Alejandro Sanz y Shakira realizaron un éxito con ese mismo nombre, donde comenzaron las especulaciones de un posible romance.

Otra de las pistas es mucho más reciente. El programa cuenta que en sus redes sociales, Shakira le escribió un mensaje a Sanz el 14 de junio.

Era una captura de pantalla de una noticia de "Billboard" en la que se leía el título: "Estrella española Alejandro Sanz firma con Sony Music", la misma disquera a la que pertenece Shakira.

Mensaje que la colombiana compartió en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

La colombiana escribió sobre la captura "Bienvenido a casa hermano". La relación entre ambos siempre ha sido muy cordial y dulce, esto ha levantado sospechas.