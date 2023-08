Llega a WhatsApp una esperada función para tus mensajes

-

Esta nueva función promete mejorar el rendimiento en el uso de la aplicación.

Como es costumbre, la aplicación de mensajería con más usuarios a nivel mundial, WhatsApp, continúa implementando funciones para ofrecer al usuario una mejor experiencia.

Recientemente, el sitio especializado en la plataforma, WABetaInfo, dio a conocer que esta nueva herramienta ha sido lanzada exclusivamente para la versión de escritorio.

"WhatsApp Web introdujo una opción llamada 'sincronización en segundo plano'. Con esta función, los mensajes finalmente se sincronizan en segundo plano, lo que brinda a los usuarios un rendimiento más rápido", escribieron.

WhatsApp Web introduced an option called "background sync". With this feature, messages are finally synced in the background, providing users with faster performance. pic.twitter.com/NCvgdzquBC — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 18, 2023

Dicha función permitirá que ya no te pierdas ningún mensaje que recibas en la aplicación aunque no tengas abierta la versión web, ya que se sincronizará de forma automática igual que la aplicación móvil.

¿Cómo activarla?

Tal y como se ve en la imagen compartida por WABetaInfo, debes ingresar al apartado de Notificaciones en WhatsApp Web.

Ahí se te desplegará una opción llamada "Background Sync" (Sincronización en segundo plano), y al activarla, todos tus mensajes en WhatsApp se sincronizarán de forma automática en segundo plano en la web.