Esposa de actor fallecido en trágico accidente de avión rompe el silencio

La esposa de Christian Oliver reapareció con un desgarrador mensaje tras el accidente aéreo en el que murió él y sus dos pequeñas hijas.

Iniciando el 2024, Jessica Klepser está viviendo una verdadera pesadilla tras perder a su esposo, el actor Christian Oliver, y dos hijas en un brutal accidente de avión.

Desde que se supo la noticia el recién pasado viernes 5 de enero, Klepser había permanecido en silencio hasta ahora. Y es que redes sociales de la empresa en la que trabaja, se emitió un comunicado dando detalles sobre la tragedia.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente aéreo que cobró la vida de nuestros queridos familiares. Nuestras hijas, Madita (12) y Annik (10), junto con su padre Christian, regresaban de unas vacaciones en el Caribe cuando el avión en el que viajaban tuvo problemas con el motor y cayó al océano. Desafortunadamente, los cuatro pasajeros del pequeño avión no sobrevivieron", se lee.

Según reportó el medio TMZ, Oliver murió junto a sus hijas Madita y Annik luego de que el avión en el que volaban terminara estrellándose en el mar cerca de una isla del Caribe.

Los tres viajaban en un pequeño avión monomotor el jueves, cuando se dirigían a Santa Lucía tras despegar del aeropuerto JF Mitchell en la isla granadina de Bequia.

"Durante el vuelo de la tarde, el avión experimentó un problema inexplicable que provocó que se hundiera en el océano poco después de despegar", detalla el portal. Un video que circula en redes muestra el momento en que la aeronave se estrella en el agua.

El actor reconocido por su participación en "Indiana Jones and the Dial of Destiny", se encontraba de viaje celebrando el Año Nuevo. Incluso, había compartido fotografías de su aventura poco antes de la tragedia.

Por su parte, el diario Searchlight, dio a conocer que el piloto del avión alertó a la torre de control del aeropuerto local que estaba teniendo problemas con la aeronave, por lo que buscaba regresar a la pista; él también falleció.