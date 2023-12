Esta es la película menos taquillera de la historia de Marvel

-

The Marvels se ha catalogado como la cinta menos taquillera de Marvel.

"The Marvels" logró un inesperado récord al convertirse en la película de menor recaudación en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Se ha dado a conocer que, en las últimas semanas, esta producción ha reportado las cifras más bajas, así lo revelan los datos oficiales del dinero que ha sido recaudado en las taquillas de los cines de Estados Unidos.

En taquilla, el largometraje únicamente ha logrado recaudar 80 millones de dólares en Estados Unidos y 197 millones de dólares a nivel mundial hasta en este momento.

Foto: Marvek Studios

Debido a los resultados, Disney ha dejado de informar sobre los datos de recaudación en taquilla, lo que podría indicar una falta de confianza en la posible recuperación económica ante la llegada de la temporada navideña.

Tras su cuarto fin de semana en los cines, el filme se encuentra en el puesto número 11 en la taquilla, logrando apenas 2.4 millones de dólares.

La cinta, dirigida por Nia DaCosta y protagonizada por Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris, supera negativamente por su baja considerable en taquillas a otras películas como "Morbius" durante su segundo fin de semana en las taquillas estadounidenses, donde se encuentra gran parte de su audiencia.

Por el momento se desconoce si finalmente The Marvels recuperará o no su inversión en la pantalla grande. Así también, no hay información sobre si habrá o no secuela debido a su baja recaudación en taquillas.