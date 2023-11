The Marvels: La escena post créditos que marca un momento histórico

-

Tras el estreno de la nueva película de superhéroes, "The Marvels", una nueva escena post créditos marcará a la franquicia para siempre.

Se estrenó la nueva película del Universo cinematográfico de Marvel (UCM), llamada justamente, "The Marvels", y puede que sea una de las películas más importantes para la franquicia de superhéroes.

La villana de la película, cuyo nombre es Dar-Benn, protagonizada por Zawe Ashton, presenta una nueva incursión multiversal, en su afán por restaurar los recursos naturales de su planeta natal.

Dar-Benn en 'The Marvels'.

Dar-Benn usa sus poderes para abrir una puerta multiversal que enlaza con otro punto del espacio-tiempo, provocando que la Capitana Monica Rambeau se quede en un universo desconocido.

Finaliza la película y aparentemente el espectador se quedará con la duda sobre el destino de la Capitana, pero entonces llega la escena post créditos, que marcará un antes y un después en el UCM.

Durante la secuencia final, la Capitana despierta desorientada en una cama, cuando de repente aparece nada más y nada menos que Bestia, uno de los miembros más importantes de los X-Men.

Wolverine y Bestia, dos de los miembros más importantes de los X-Men.

"De alguna manera cruzaste el espacio-tiempo y ahora estás en una realidad paralela a la tuya. Lo cual es imposible. Tendré que informarle a Charles", le comenta Bestia a la Capitana cuando la ve.

Esto confirma que Charles Xavier, conocido como Profesor X, lidera a los mutantes en este nuevo universo, y por lo tanto, estamos ante un nuevo punto de entrada antes de 'Vengadores: Secret Wars'.