Estos son los nominados de los Oscar 2024

La Academia de Artes y Ciencias del Cine (AMPAS, por sus siglas en inglés) reveló la lista completa de nominados al Oscar.

Estos son los nominados que compiten por la famosa estatuilla en la gala que celebrará el 10 de marzo de 2024.

Mejor película

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Mejor Director

Justine Triet

Martin Scorsese

Christopher Nolan

Yorgos Lanthimos

Jonathan Glazer

Mejor Actriz

Annette Bening

Lily Gladstone

Sandra Hüller

Carey Mulligan

Emma Stone

Mejor actor

Bradley Cooper

Colman Domingo

Paul Giamatti

Cillian Murphy

Jeffrey Wright

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt

Danielle Brooks

America Ferrera

Jodie Foster

Da'vine Joy Randolph

Mejor actor de reparto

Sterling K.Brown

Robert De Niro

Robert Downey Jr

Ryan Gosling

Mark Ruffalo

Mejor película animada

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-man: Across the Spider-verse