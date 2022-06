"Tengo ataques de ansiedad": El alumno que podría abandonar La Academia

Emilio podría dejar "La Academia" por sus ataques de ansiedad y crisis.

Emilio podría salir del reality show tras romper el silencio y contar que sus ataques de ansiedad y crisis existenciales han afectado su rendimiento.

“Lo llevo cargando toda la semana, pero no lo había dicho hasta el jueves... ni siquiera puedo decir algo en concreto. Es un jarrito de agua lleno de muchas cosas. Lo más importante es una crisis existencial... no lo puedo controlar... es una crisis con base a lo que sigue... ahorita estamos, pero el tiempo sigue corriendo y son muchas cosas las que pasan por mi cabeza”, contó Emilio notablemente afectado.

“Tenía ataques de ansiedad, no tiene nada que ver con estar aquí, es algo que no puedo explicar. Yo ya tenía ansiedad en mi casa”, dijo.

El director, Alexander Acha llegó para hablar con Emilio y preguntarle sobre su decisión de continuar o no en el reality show.

“Yo como director, no quiero que te sientas mal y que esto sea un infierno. Si tu decisión es no continuar, vamos a hacer esto bien, necesito que permanezcas hasta el sábado. Hay que cerrar los ciclos bien, uno no puede abandonar las cosas al segundo”, dijo el director.