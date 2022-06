Jennifer Lopez usó lenguaje inclusivo para presentar a su hija "no binaria"

La cantante utilizó el lenguaje inclusivo para presentar a su hija, quien se denomina persona "no binaria".

Jennifer Lopez causó revuelo en redes sociales, luego de presentar a su hija, Emme, utilizando pronombres de género neutro.

Todo ocurrió en el imponente escenario de la Gala Diamante Azul, donde fueron invitadas para cantar e interpretaron temas juntas. Aunque el espectáculo fue muy aplaudido, lo que se llevó la atención sin duda alguna, fueron las palabras que brindó la "Reina del Bronx".

"Lenguaje inclusivo"

Y es que Jlo, decidió utilizar el lenguaje inclusivo para poder expresarse de Emme Maribel Muñiz, quien es una de las mellizas que tuvo con Marc Anthony.

"La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial", fueron las palabras primeras palabras de la también actriz.

"Elle está muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directive favorite de todos los tiempos", agregó Lopez.

El gesto que tuvo la cantante de éxitos como: "On The Floor" y "Dance Again", fue bien aplaudido por los internautas, ya que con eso no solamente confirma que le está brindado su apoyo, sino que al mismo tiempo demuestra el gran amor hacía sus hijos, independientemente de su orientación sexual.

*Con información de Semana.